Президент Володимир Зеленський сказав слова подяки та підтримки на адресу збірної України з футзалу після поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату Європи проти Росії.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.
Президент подякував українським спортсменам за проявлений характер і показану ними хорошу гру. Зеленський додав, що навіть незважаючи на поразку, наші гравці все одно герої.
"Хлопці, спасибі за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо - шлях у фінал буде значно коротшим. Ви - наші герої! Слава Україні", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України поступилася збірній Росії з рахунком 3:2. В іншому півфіналі збірна Португалії обіграла збірну Іспанії з аналогічним рахунком.
Таким чином у фіналі зустрінуться збірні Росії та Португалії, а Україна зіграє в матчі за третє місце проти збірної Іспанії.
Читайте такожТренер збірної України з футзалу підбив підсумки матчу проти РосіїМатч за 3-е місце запланований на 6 лютого. Початок гри о 15:30 за київським часом. Того ж дня відбудеться і фінальний поєдинок - о 18:30 за Києвом.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший Чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.