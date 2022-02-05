Глава держави підтримав українських спортсменів.

Президент Володимир Зеленський сказав слова подяки та підтримки на адресу збірної України з футзалу після поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату Європи проти Росії.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.

Президент подякував українським спортсменам за проявлений характер і показану ними хорошу гру. Зеленський додав, що навіть незважаючи на поразку, наші гравці все одно герої.

"Хлопці, спасибі за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо - шлях у фінал буде значно коротшим. Ви - наші герої! Слава Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України поступилася збірній Росії з рахунком 3:2. В іншому півфіналі збірна Португалії обіграла збірну Іспанії з аналогічним рахунком.

Таким чином у фіналі зустрінуться збірні Росії та Португалії, а Україна зіграє в матчі за третє місце проти збірної Іспанії.

Читайте такожТренер збірної України з футзалу підбив підсумки матчу проти РосіїМатч за 3-е місце запланований на 6 лютого. Початок гри о 15:30 за київським часом. Того ж дня відбудеться і фінальний поєдинок - о 18:30 за Києвом.

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