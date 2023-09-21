УЄФА покарав УАФ за поведінку фанатів на матчах проти Англії та Італії.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за результатами матчів кваліфікації Євро-2024 проти національних команд Англії (1:1) і Італії (1:2).

Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій, УАФ оштрафували на 20 000 євро за расистську поведінку вболівальників, а також на 5 тисяч євро за використання фанатами піротехніки і на 8 тисяч євро - за блокування громадських проходів.

Крім того, свій наступний матч в якості номінального господаря (проти Північної Македонії) збірна України проведе з частково закритими секторами (не менше 5000 місць), а на наступний виїзний матч (проти Мальти) УАФ не зможе продавати квитки українським уболівальникам.

Відео дня

Додамо, що національна збірна України зіграє в рамках кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії 14 жовтня, а проти Мальти - 17 жовтня.

Поєдинок проти Північної Македонії пройде в чеському Празі на стадіоні "epet Arena". Стадіон може вмістити на своїх трибунах близько 19 тисяч глядачів. УАФ повинна заздалегідь повідомити УЄФА, які сектори будуть закриті.

Нагадаємо, у групі кваліфікації Євро-2024 збірна України посідає третє місце. В активі "синьо-жовтих" 7 набраних очок. Стільки ж балів у Італії та Північної Македонії. Лідирує в групі збірна Англії - 13 очок.

Вас також можуть зацікавити новини: