Перемогу збірній Італії принесли два голи Давіде Фраттезі.

У вівторок, 12 вересня, відбувся поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024, в якому збірна Італії приймала національну команду України.

Зустріч команд проходила на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком - 2:1.

Рахунок у грі був відкритий на 12-й хвилині - відзначився нападник хавбек збірної Італії Давіде Фраттезі. Асистував йому Маттіа Закканьї. На 29-й хвилині Фраттезі оформив дубль і подвоїв перевагу "Скуадри Адзурри".

Відео дня

На 41-й хвилині зустрічі збірній України вдалося один м'яч відіграти - гол забив капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко.

У другому таймі команди голів не забивали.

Італія - Україна - 2:1

Голи: Фраттезі, 12, 29 - Ярмоленко, 41

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі, 58), Локателлі, Барелла (Крістане, 83), Фраттезі, Дзаньоло (Орсоліні, 72), Закканьї (Ньонто, 58), Распадорі

Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 84), Зінченко (Буяльський, 74), Судаков, Ярмоленко (Мудрик, 58), Циганков (Ванат, 74), Довбик (Яремчук, 58)

Попередження: Миколенко, 38, Конопля, 62, Степаненко, 76, Забарний, 78

Відео голів:

Відзначимо, що в іншому матчі цієї групи збірна Північної Македонії перемогла Мальту з рахунком 2:0.

Таким чином, три команди в групі C мають по 7 набраних очок - Італія (4 гри, 7 очок), Україна (5 ігор, 7 очок) і Північна Македонія (5 ігор, 7 очок). Лідирує в групі збірна Англії - 13 балів. Останнє місце займає Мальта - 0 очок.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Північної Македонії, а Італія зустрінеться з Мальтою. Матчі відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, путівки до фінальної частини Євро-2024 отримають команди, які займуть перше і друге місця у відбірковій групі.

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