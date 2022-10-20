Тібо Куртуа відреагував на виступ Андрія Луніна в грі з "Ельче".

У середу, 19 жовтня, в рамках десятого туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" розгромив "Ельче" з рахунком 3:0.

Ворота "вершкових" у цій грі захищав голкіпер збірної України Андрій Лунін.

23-річний українець провів чудовий поєдинок, зробивши кілька приголомшливих сейвів і зберіг свої ворота в недоторканності.

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Після гри з "Ельче" партнер Луніна по команді Тібо Куртуа похвалив українця, залишивши коментар у своєму Твіттері.

"Великий Лунін", - написав Куртуа.

Додамо, що напередодні, на церемонії вручення "Золотого м'яча-2022", Тібо Куртуа отримав нагороду "Яшин Трофі" - приз найкращому воротареві світу за підсумками року.

Нагадаємо, основний воротар "Реала" Тібо Куртуа отримав травму і Лунін отримав шанс проявити себе. Український воротар зіграв шість матчів поспіль в основі "Реала", серед яких дві гри проти "Шахтаря" (2:1, 1:1) у Лізі чемпіонів і легендарне "Ель-Класіко" з "Барселоною" (3:1).

З Луніним у складі, "Реал" здобув чотири перемоги і двічі зіграв внічию. У двох іграх українець зумів зберегти свої ворота в недоторканності, в інших - пропускав не більше одного гола.

У наступному матчі "Реал" зіграє проти "Севільї" в рамках чемпіонату Іспанії 22 жовтня. Очікується, що в цій грі на поле повернеться Тібо Куртуа.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті високо оцінив гру Андрія Луніна в останніх іграх мадридського клубу.

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