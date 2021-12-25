Наставник клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату ОАЕ за підсумками листопада.
Про це повідомила прес-служба "Аль-Айн" в Twitter.
Український фахівець визнаний найкращим тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ вчетверте поспіль.
У листопаді "Аль-Айн" здобув дві перемоги: переміг вдома "Аль-Дафру" (1:0), а також розгромив на виїзді "Аль-Джазіру" (5:1).
Після десяти турів команда Реброва йде без поразок і лідирує в чемпіонаті. В її активі 24 очки (7 перемог і 3 нічиїх).
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Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі найкращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".