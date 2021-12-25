Український фахівець виграв нагороду найкращому тренеру.

Наставник клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату ОАЕ за підсумками листопада.

Про це повідомила прес-служба "Аль-Айн" в Twitter.

Український фахівець визнаний найкращим тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ вчетверте поспіль.

У листопаді "Аль-Айн" здобув дві перемоги: переміг вдома "Аль-Дафру" (1:0), а також розгромив на виїзді "Аль-Джазіру" (5:1).

Після десяти турів команда Реброва йде без поразок і лідирує в чемпіонаті. В її активі 24 очки (7 перемог і 3 нічиїх).

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