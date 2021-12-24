Конфлікт Реброва з керівництвом "Аль-Айна" не пов'язаний зі збірною України.

Український фахівець Сергій Ребров, який очолює "Аль-Айн", розповів про конфлікт з керівництвом клубу, після якого він готовий був попрощатися з командою достроково.

Ребров зізнався, що конфлікт був пов'язаний не зі збірною України, а з комплектацією складу команди.

"На початковому етапі у мене був конфлікт з "Аль-Айном" великий. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Тому я був готовий поїхати.

Читайте також"Я нікого не підсіджую": Ребров прокоментував ситуацію з можливою роботою в збірній України (відео)Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені. Тут зовсім не так, як в Європі. Розповідати не хочу, але тут все по-іншому", – сказав Ребров для Youtube-каналу "Бомбрадир".

Угода Реброва з "Аль-Айном" діє до весни 2022-го року. На даний момент команда українця лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Ребров чотири рази поспіль визнавався найкращим тренером місяця.

Сергій Ребров: кар'єра і досягнення