Український фахівець Сергій Ребров, який очолює "Аль-Айн", розповів про конфлікт з керівництвом клубу, після якого він готовий був попрощатися з командою достроково.
Ребров зізнався, що конфлікт був пов'язаний не зі збірною України, а з комплектацією складу команди.
"На початковому етапі у мене був конфлікт з "Аль-Айном" великий. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Тому я був готовий поїхати.
Читайте також"Я нікого не підсіджую": Ребров прокоментував ситуацію з можливою роботою в збірній України (відео)Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені. Тут зовсім не так, як в Європі. Розповідати не хочу, але тут все по-іншому", – сказав Ребров для Youtube-каналу "Бомбрадир".
Угода Реброва з "Аль-Айном" діє до весни 2022-го року. На даний момент команда українця лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Ребров чотири рази поспіль визнавався найкращим тренером місяця.
Сергій Ребров: кар'єра і досягнення
- Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів Угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали кращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном", який очолив у червні.