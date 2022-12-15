Марокканські вболівальники почали громити французькі міста після поразки їхньої команди у півфіналі ЧС-2022.

У середу, 14 грудня, збірна Франції в 1/2 фіналу ЧС-2022 з футболу здолала національну команду Марокко з рахунком 2:0. Завдяки цій перемозі підопічні Дідьє Дешама вийшли у фінал мундіалю, який приймає Катар.

Після завершення гри марокканські вболівальники почали влаштовувати масові заворушення і громити французькі міста.

За інформацією RMC Sport, найжорсткіші зіткнення були в місті Монпельє, де в результаті конфлікту фанатів загинув 14-річний хлопчик.

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До автомобіля, в якому знаходилися вболівальники "триколірних", підійшли невідомі і стали зривати прапор національної команди, що стирчить з вікна. Водій різко рушив з місця і вдарив 14-річного хлопчика. Від отриманих ушкоджень останній помер у клініці.

Заворушення почалися також в Парижі та інших містах Франції. Крім того, зіткнення футбольних фанатів відбулися і в Брюсселі в Бельгії, де також проживає багато етнічних марокканців.

Французькі ЗМІ повідомляють, що правоохоронці заздалегідь готувалися до ймовірних протестів. На вулицях Парижа та інших міст Франції було задіяно в цілому близько 10 тисяч силовиків.

Додамо, що коли збірна Марокко обіграла Португалію в 1/4 фіналу ЧС-2022 минулого тижня, тоді 20 тисяч уболівальників вийшли на Єлисейські поля, щоб відсвяткувати історичну перемогу. Тоді між фанатами і поліцією також відбулися зіткнення.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 зіграють збірні Франції та Аргентини. Матч відбудеться в неділю, 18 грудня, в Лусаїлі на стадіоні "Лусаїл Айконік".

Збірна Марокко, в свою чергу, зіграє в матчі за третє місце з національною командою Хорватії. Ця гра пройде 17 грудня.

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