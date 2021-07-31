Вболівальники португальського клубу "Ешторіл" назвали українця "нацистом".

Фанати португальського "Ешторіла" прагнуть зірвати перехід українського форварда Романа Зозулі до їхнього клубу.

Про це повідомляє видання AS.

Група уболівальників почала цькувати 31-річного українця в соцмережах: Зозулю обізвали "нацистом" і "неонацистом".

"Наша футболка буде спаплюжена нацистом Зозулею! Соромно!"; "Підписати нациста? Який сором!"; "Підписувати неонацистів? Це ганьба!", - висловили свою позицію уболівальники португальської команди.

Через такі витівки фанатів трансфер Зозулі до "Ешторіла" може і не відбутися. Керівництво клубу не поспішає підписувати контракт та уважно стежить за перебігом подій.

Нагадаємо, що іспанський клуб "Алькоркон" відмовився підписати Зозулю через вболівальників, які звинуватили українця в "неонацизмі".

А нещодавно Зозуля прокоментував словами класика української літератури Остапа Вишні свій орден, який йому вручив Володимир Зеленський.

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Роман Зозуля: кар'єра і конфлікт в Іспанії

У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер Зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди та допомогу українській армії.

З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з Зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.

Зозуля кілька разів публічно коментував конфлікт з фанатами.

Автор: Артем Будрін