Вболівальники деяких клубів в Іспанії продовжують вважати українця "нацистом".

Фанати іспанського клубу "Алькоркон" виступили проти трансферу українця Романа Зозулі.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Зозуля, який раніше покинув "Альбасете", може перейти в "Алькоркон". Однак фанатські угруповання цього клубу заявили, що не хочуть бачити українця в команді через його політичні погляди, передає AS.

"Футболіст Роман Зозуля - не просто патріот, він фашист, який підтримує батальйон "Азов" - українське нацистське воєнізоване угруповання. Цій особистості немає місця в нашому клубі та місті. Їх ідеологія прямо суперечить нашим цінностям", - заявило фанатське угруповання "Секція Петака".

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А в заяві фанатів "Пенья Ла Превія" йдеться:

"Ми вважаємо, що підписання гравця, який публікував фото з нацистськими цифрами (мова про фото з числами 14 і 88 на баскетбольному табло, - Прим.) і підтримує ультраправі та фашистські угруповання в його країні - помилка. Це несумісно з цінностями терпимості та поваги, які просуває цей спорт".

Роман Зозуля: кар'єра і конфлікт в Іспанії

У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер Зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди та допомогу українській армії.

З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з Зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.

Зозуля кілька разів публічно коментував конфлікт з фанатами.

Автор: Антон Дудар