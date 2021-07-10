Футбольна асоціація Англії оштрафована за поведінку вболівальників \ фото REUTERS
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) оштрафував Футбольну асоціацію Англії на 30 тис. євро після півфінального матчу збірної Англії з командою Данії на чемпіонаті Європи (Євро-2020).
Про рішення повідомляється на сайті UEFA. Зокрема, англійців покарали за:
- використання лазерної указки вболівальниками, які намагалися засліпити воротаря данців Каспера Шмейхеля під час пенальті,
- неспокійна поведінка вболівальників під час виконання гімну Данії,
- використання піротехніки на трибунах.
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Матч Англія-Данія
Матч відбувся 7 липня в Лондоні.
Англія перемогла Данію з рахунком 2:1.
У фіналі, який відбудеться завтра, Англія зіграє з Італією в Лондоні.
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