Футбольна асоціація Англії оштрафована за трьома пунктами.

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) оштрафував Футбольну асоціацію Англії на 30 тис. євро після півфінального матчу збірної Англії з командою Данії на чемпіонаті Європи (Євро-2020).

Про рішення повідомляється на сайті UEFA. Зокрема, англійців покарали за:

використання лазерної указки вболівальниками, які намагалися засліпити воротаря данців Каспера Шмейхеля під час пенальті,

неспокійна поведінка вболівальників під час виконання гімну Данії,

використання піротехніки на трибунах.

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Матч Англія-Данія

Матч відбувся 7 липня в Лондоні.

Англія перемогла Данію з рахунком 2:1.

У фіналі, який відбудеться завтра, Англія зіграє з Італією в Лондоні.

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Автор: Ірина Погоріла