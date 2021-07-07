Англійський журналіст нарвався на знущальну відповідь.

Воротар та один з лідерів збірної Данії Каспер Шмейхель потролив збірну Англії перед півфіналом Євро-2020.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.

На прес-конференції перед грою журналіст запитав Шмейхеля:

"Ви чули фразу "Він повертається додому" (Мова про футбол, "It's coming home" - пісня збірної Англії до домашнього ЧЄ-1996, - Прим.)? Що ви можете зробити, щоб не дати йому повернутися додому?".

Шмейхель, посміхаючись, відповів:

"А він взагалі хоч раз повертався додому? Я не в курсі, ви хоч раз вигравали?".

Журналіст сказав, що в 1966-му, на що Шмейхель парирував: "Але це був чемпіонат світу".

Автор лучшего панчлайна в истории 🔝



Ожидание: Слава КПСС



Реальность: Каспер Шмейхель



Просто переиграл и уничтожил сборную Англии одной фразой. Несите бадибэг 🔥 pic.twitter.com/zhKKIB9LlG — Sports.ru (@sportsru) July 7, 2021

Англія - Данія: перед матчем

Матч Англія - Данія відбудеться сьогодні, 7 липня. Початок - о 22.00.

Збірна Англії вийшла в плей-офф Євро-2020 з першого місця в групі з Хорватією, Шотландією і Чехією. В 1/8 фіналу збірна "Трьох левів" перемогла Німеччину, а потім розгромила Україну в матчі чвертьфіналу. Англійці ще жодного разу не пропустили на цьому турнірі.

Збірна Данії набрала 3 очки в групі з Бельгією, Росією і Фінляндією і вийшла в плей-офф з другого місця. В 1/8 фіналу скандинави розбили Уельс, а в чвертьфіналі з мінімальним рахунком здолали чехів.

Для англійців це буде вже п'ятий поєдинок на цьому турнірі, який вони зіграють на рідному "Уемблі".

Збірні Англії та Данії зустрічалися між собою на офіційному рівні 21 раз. 12 разів перемогу святкувала Англія, 5 разів була нічия і ще 4 рази перемогла Данія. Остання зустріч цих суперників була в жовтні 2020 року і проходила вона теж на "Уемблі" в рамках Ліги націй. Тоді Данія змогла перемогти з рахунком 1:0.

Збірна Данії вперше з 1992 року пробилася до півфіналу чемпіонату Європи. Саме на тому турнірі, що був 29 років тому, Данія стала чемпіоном Європи. Англія ніколи в історії не була у фіналах Євро, а обидва своїх півфінали 1968 і 1996 років вона програла.

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Данні Маккелі.

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Автор: Антон Дудар