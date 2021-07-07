Воротар та один з лідерів збірної Данії Каспер Шмейхель потролив збірну Англії перед півфіналом Євро-2020.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.
На прес-конференції перед грою журналіст запитав Шмейхеля:
"Ви чули фразу "Він повертається додому" (Мова про футбол, "It's coming home" - пісня збірної Англії до домашнього ЧЄ-1996, - Прим.)? Що ви можете зробити, щоб не дати йому повернутися додому?".
Шмейхель, посміхаючись, відповів:
"А він взагалі хоч раз повертався додому? Я не в курсі, ви хоч раз вигравали?".
Журналіст сказав, що в 1966-му, на що Шмейхель парирував: "Але це був чемпіонат світу".
Автор лучшего панчлайна в истории 🔝— Sports.ru (@sportsru) July 7, 2021
Ожидание: Слава КПСС
Реальность: Каспер Шмейхель
Просто переиграл и уничтожил сборную Англии одной фразой. Несите бадибэг 🔥 pic.twitter.com/zhKKIB9LlG
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Англія - Данія: перед матчем
- Матч Англія - Данія відбудеться сьогодні, 7 липня. Початок - о 22.00.
- Збірна Англії вийшла в плей-офф Євро-2020 з першого місця в групі з Хорватією, Шотландією і Чехією. В 1/8 фіналу збірна "Трьох левів" перемогла Німеччину, а потім розгромила Україну в матчі чвертьфіналу. Англійці ще жодного разу не пропустили на цьому турнірі.
- Збірна Данії набрала 3 очки в групі з Бельгією, Росією і Фінляндією і вийшла в плей-офф з другого місця. В 1/8 фіналу скандинави розбили Уельс, а в чвертьфіналі з мінімальним рахунком здолали чехів.
- Для англійців це буде вже п'ятий поєдинок на цьому турнірі, який вони зіграють на рідному "Уемблі".
- Збірні Англії та Данії зустрічалися між собою на офіційному рівні 21 раз. 12 разів перемогу святкувала Англія, 5 разів була нічия і ще 4 рази перемогла Данія. Остання зустріч цих суперників була в жовтні 2020 року і проходила вона теж на "Уемблі" в рамках Ліги націй. Тоді Данія змогла перемогти з рахунком 1:0.
- Збірна Данії вперше з 1992 року пробилася до півфіналу чемпіонату Європи. Саме на тому турнірі, що був 29 років тому, Данія стала чемпіоном Європи. Англія ніколи в історії не була у фіналах Євро, а обидва своїх півфінали 1968 і 1996 років вона програла.
- Матч обслуговуватиме бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Данні Маккелі.
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