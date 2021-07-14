Це взяття воріт увійшло до історії як рекордне.

УЄФА за підсумками голосування уболівальників обрав найкращий гол чемпіонату Європи-2020. Переможцем у цій номінації став нападник збірної Чехії Патрік Шик, котрий виконав влучний удар з центру поля.

Це красиве взяття воріт відбулося у матчі групового етапу між збірними Шотландії та Чехії.

Форвард німецького "Баєра" забив з 45,5 метра - це найбільш дальня відстань, з якої забивали гол на всіх чемпіонатах Європи - щонайменше з 1980 року (з цієї миті ведеться сучасна статистика).

В списку претендентів також був гол лідера збірної України Андрія Ярмоленка, котрий ефектно вразив ворота нідерландської збірної.

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Євро-2020: підсумки

Чемпіонат Європи проходив з 11 червня по 11 липня в одинадцяти різних країнах.

Переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті обіграла Англію. Італійська збірна стала чемпіоном Європи вдруге в історії.

Півфіналістами турніру стали збірні Іспанії та Данії.

Збірна України встановила свій особистий рекорд, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу.

142 голи - це новий рекорд чемпіонатів Європи (попередній був встановлений на Євро-2016 - 108 голів).

На Євро-2020 було забито 11 автоголів - це більше, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих.

Найкращим бомбардиром турніру став Кріштіану Роналду, який випередив Патріка Шика за додатковим показником.

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Автор: Артем Будрін