УЄФА за підсумками голосування уболівальників обрав найкращий гол чемпіонату Європи-2020. Переможцем у цій номінації став нападник збірної Чехії Патрік Шик, котрий виконав влучний удар з центру поля.
Це красиве взяття воріт відбулося у матчі групового етапу між збірними Шотландії та Чехії.
Форвард німецького "Баєра" забив з 45,5 метра - це найбільш дальня відстань, з якої забивали гол на всіх чемпіонатах Європи - щонайменше з 1980 року (з цієї миті ведеться сучасна статистика).
В списку претендентів також був гол лідера збірної України Андрія Ярмоленка, котрий ефектно вразив ворота нідерландської збірної.
Також радимо вам переглянути хіт-парад найкрасивіших голів Євро-2020 від УНІАН.
Читайте такожНайкращий бомбардир Роналду не потрапив: УЄФА представив символічну збірну Євро-2020
Євро-2020: підсумки
- Чемпіонат Європи проходив з 11 червня по 11 липня в одинадцяти різних країнах.
- Переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті обіграла Англію. Італійська збірна стала чемпіоном Європи вдруге в історії.
- Півфіналістами турніру стали збірні Іспанії та Данії.
- Збірна України встановила свій особистий рекорд, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу.
- 142 голи - це новий рекорд чемпіонатів Європи (попередній був встановлений на Євро-2016 - 108 голів).
- На Євро-2020 було забито 11 автоголів - це більше, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих.
- Найкращим бомбардиром турніру став Кріштіану Роналду, який випередив Патріка Шика за додатковим показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram