Андрій Ярмоленко усі матчі Євро-2020 починав з перших хвилин / фото REUTERS

Забитий м'яч Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів у першому турі Євро-2020 претендує на звання найкрасивішого на всьому турнірі.

Півзахисник "Вест Хему" опинився у списку з десяти номінантів, обраних УЄФА. Віддати голос за свого фаворита можна на офіційному сайті організації.

У топ-10 за підсумками турніру також потрапили голи італійця Лоренцо Інсіньє у ворота бельгійської команди у чвертьфіналі, француза Поля Погба збірній Швейцарії у матчі 1/8 фіналу, володаря Золотого м'яча-2018 Луки Модріча збірній Шотландії на груповому етапі, бельгійця Кевіна Де Брюйне представникам Данії на груповому раунді, чеха Патріка Шика шотландцям в групі, данця Міккеля Дамсгора збірній Англії в півфіналі, іспанця Альваро Морати італійцям у півфіналі та італійця Федеріко К'єзи іспанцям в матчі 1/2 фіналу, а також португальця Кріштіану Роналду угорській збірній у протистоянні групи F.

А це всі 10 голів, які змагатимуться за звання кращого.

Нагадаємо, що УНІАН склав свій хіт-парад найкращих голів Євро-2020. Сам Ярмоленко потрапив у сферу інтересів топ-клубу Туреччини.

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Автор: Артем Будрін