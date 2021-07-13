31-річний вінгер збірної України побореться за перемогу у престижній номінації.

Забитий м'яч Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів у першому турі Євро-2020 претендує на звання найкрасивішого на всьому турнірі.

Півзахисник "Вест Хему" опинився у списку з десяти номінантів, обраних УЄФА. Віддати голос за свого фаворита можна на офіційному сайті організації.

У топ-10 за підсумками турніру також потрапили голи італійця Лоренцо Інсіньє у ворота бельгійської команди у чвертьфіналі, француза Поля Погба збірній Швейцарії у матчі 1/8 фіналу, володаря Золотого м'яча-2018 Луки Модріча збірній Шотландії на груповому етапі, бельгійця Кевіна Де Брюйне представникам Данії на груповому раунді, чеха Патріка Шика шотландцям в групі, данця Міккеля Дамсгора збірній Англії в півфіналі, іспанця Альваро Морати італійцям у півфіналі та італійця Федеріко К'єзи іспанцям в матчі 1/2 фіналу, а також португальця Кріштіану Роналду угорській збірній у протистоянні групи F.

🚀 Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

А це всі 10 голів, які змагатимуться за звання кращого.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Нагадаємо, що УНІАН склав свій хіт-парад найкращих голів Євро-2020. Сам Ярмоленко потрапив у сферу інтересів топ-клубу Туреччини.

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Збірна України на Євро-2020: результати

У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.

У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.

У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.

В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.

В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.

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Автор: Артем Будрін