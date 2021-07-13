Рейтинг найефектніших голів, які були забиті на чемпіонаті Європи.

11 липня завершився чемпіонат Європи з футболу, який вперше в історії проходив в одинадцяти різних країнах.

В рамках турніру було забито 142 голи (11 з них - автоголи).

Редакція УНІАН обрала десять найкращих голів Євро-2020.

Топ-10 голів Євро-2020

Були близькі до того, щоб увійти до топ-10, але все ж залишилися за межами нашого рейтингу гол валлійця Аарона Ремзі в матчі з Туреччиною, а також перший гол Каріма Бензема в матчі 1/8 фіналу Франція - Швейцарія.

10. Торган Азар (Бельгія - Португалія - 1:0)

На перший погляд, гол Торгана Азара виглядає досить звичайним дальнім ударом - сильним, але не суперефектним. Однак зверніть увагу на траєкторію польоту м'яча на повторі - бельгієць викрутив сферу по траєкторії, що йде від воротаря, і в підсумку голкіперу не вистачило якихось сантиметрів, щоб зробити сейв.

9. Лоренцо Інсіньє (Бельгія - Італія - 1:2)

Чемпіони Європи не залишилися без місця в нашому хіт-параді. Лоренцо Інсіньє у чвертьфіналі проти Бельгії підхопив м'яч у центрі поля, обіграв суперника, просунувся до штрафного майданчика і завдав чудового обвідного удару під штангу. Без шансів навіть для такого голкіпера як Тібо Куртуа.

8. Кріштіану Роналду (Угорщина - Португалія - 0:3)

Один з найкращих футболістів світу на Євро-2020 частіше забивав з пенальті, ніж з гри, але не поїхав додому без красивого м'яча. У стартовому турі португальці грали з угорцями і видали прекрасну комбінацію, яка привела до голу. Кріштіану Роналду віддав пас на Рафу Сілву, отримав зворотну передачу, віддав ще один пас і знову отримав зворотній, після чого обіграв воротаря і закотив м'яч у ворота.

7. Джердан Шакірі (Швейцарія - Туреччина - 3:1)

Лідер швейцарської збірної Джердан Шакірі вміє забивати ефектно. На Євро-2016 його гол ударом через себе став одним з найкрасивіших на турнірі. Тепер Шакірі знову нагадав про себе, виконавши прекрасний обвідний удар у верхній кут воріт, та ще й з "неробочої" правої ноги.

6. Андреас Крістенсен (Росія - Данія - 1:4).

Захисник "Челсі" Андреас Крістенсен своїм ефектним голом допоміг Данії розгромити збірну Росії. У другому таймі Крістенсен опинився першим на підборі й з розгону розрядив свою гармату. Вийшло у всіх сенсах потужно!

5. Ферран Торрес (Словаччина - Іспанія - 0:5)

На Євро-2020 красиві голи частіше забивали ударами з-за меж штрафного майданчика. Але цей був забитий з меж воротарського. Вінгер збірної Іспанії Ферран Торрес ледь встиг з'явитися на полі й тут же створив шедевр. Він забив першим дотиком і зробив це п'ятою, замкнувши передачу Пабло Сарабії.

4. Поль Погба (Франція - Швейцарія - 3:3, 4:5 по пенальті)

Збірна Франції сенсаційно покинула Євро-2020, поступившись Швейцарії в 1/8 фіналу, але при цьому відзначилася приголомшливим голом. У другому таймі зірка "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обробив м'яч, який прилетів до нього рикошетом від суперника, і ударом з дальньої дистанції направив його в самісіньку "дев'ятку" воріт. Блиск.

3. Андрій Ярмоленко (Нідерланди - Україна - 3:2)

Перший і найкрасивіший гол збірної України на турнірі, а також один з найефектніших голів Євро-2020 був забитий в першому турі групового етапу в матчі проти Нідерландів. УЄФА тоді навіть поставив спільноті питання: "А чи буде на Євро гол краще?". Коли збірна України програвала з рахунком 0:1, Ярмоленко зіграв у стіночку з Романом Яремчуком, просунувся до штрафного майданчика та ефектно закрутив м'яч у "дев'ятку". Цей гол повернув збірну України в гру в тому поєдинку, а також увійшов до трійки наших призерів.

2. Лука Модріч (Хорватія - Шотландія - 3:1)

Гол Луки Модріча, можливо, не найочевидніший вибір для трійки призерів. І водночас навряд чи можна не захопитися цим ударом. У матчі з Шотландією Модріч отримав пас від партнера, прицілився і першим же дотиком наніс дуже складний за виконанням удар "шведою" (іншими словами, зовнішньою стороною стопи). Такі голи у футболі - рідкість.

1. Патрік Шик (Шотландія - Чехія - 0:2)

Чеський нападник Патрік Шик не тільки став одним з двох найкращих бомбардирів Євро-2020 поряд з Кріштіану Роналду, забивши 5 м'ячів, але і зайняв перше місце в нашому рейтингу. У матчі проти Шотландії Шик помітив, що воротар Девід Маршалл вийшов далеко з воріт і першим же дотиком з центру поля запустив м'яч йому за комір. Це просто шик!

Євро-2020: підсумки

Чемпіонат Європи проходив з 11 червня по 11 липня в одинадцяти різних країнах.

Переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті обіграла Англію. Італійська збірна стала чемпіоном Європи вдруге в історії.

Півфіналістами турніру стали збірні Іспанії та Данії.

Збірна України встановила свій особистий рекорд, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу.

142 голи - це новий рекорд чемпіонатів Європи (попередній був встановлений на Євро-2016 - 108 голів).

На Євро-2020 було забито 11 автоголів - це більше, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих.

Найкращим бомбардиром турніру став Кріштіану Роналду, який випередив Патріка Шика за додатковим показником.

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Автори: Антон Дудар, Артем Будрін