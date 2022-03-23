УЄФА вивчає можливість повної заборони на трансляцію матчів європейських збірних під своєю егідою в РФ.

Європейський футбольний союз (УЄФА) має намір розірвати контракт з телевізійним оператором країни-агресора на трансляцію матчів європейських збірних команд.

Як повідомляє Yahoo Sports, поки мова йде про товариські поєдинки Англія - Швейцарія (26 березня) і Англія - Кот-д'Івуар (29 березня).

Крім того, УЄФА вивчає можливість повної заборони в Росії трансляції матчів європейських збірних під своєю егідою. Причина - військова агресія РФ проти України. Права на трансляцію матчів під егідою УЄФА в Росії належать каналу "Матч ТВ".

УЄФА централізував права на трансляцію офіційних і товариських матчів для всіх 55 асоціацій-членів, тому Футбольна асоціація Англії не може вплинути на те, щоб матчі їх збірної не показували в Росії.

Відзначається, що можливі обмеження поки не стосуватимуться матчів плей-офф кваліфікації ЧС-2022, оскільки вони проводяться під егідою ФІФА.

Варто відзначити, що російські телеканали і сервіси неодноразово підміняли кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці і вболівальники засуджували російське вторгнення в Україну.

Так, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час трансляції поєдинку Ліги Європи "Вест Хема" проти "Севільї". А російський стрімінговий сервіс-транслятор чемпіонату Іспанії Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час трансляції матчу 29-го туру Ла Ліги "Реал" - "Барселона".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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