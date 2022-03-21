"Барселона" розгромила мадридський "Реал" в гостях.

У неділю, 20 березня, в рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" зустрічався з каталнской "Барселоною".

Головний поєдинок іспанського чемпіонату транслювався із закликом "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") біля рахунку матчу. З цими словами транслюються всі матчі Ла Ліги.

Однак російський транслятор чемпіонату Іспанії Okko приховав ці слова від жителів країни-агресора. Замість "Stop Invasion" вони розмістили емблему і назву іспанського чемпіонату.

Кадр з трансляції матчу "Реал" - "Барселона" в Україні на MEGOGO:

Кадр з трансляції матчу "Реал" - "Барселона" в Росії:

Відзначимо, що "Барселона" здобула перемогу над "Реалом" з розгромним рахунком 4:0. Голами у складі каталонського клубу відзначилися Араухо, Торрес і дубль на рахунку Обамеянга.

"Реал" - "Барселона" - 0:4

Ujkb: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Торрес, 47

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Діас, 46), Мілітао, Алаба, Начо (Васкес, 64), Модріч, Каземіро, Кроос (Камавінга, 46), Вальверде, Родріго (Асенсіо, 64), Вінісіус

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Піке, Гарсія, Альба (Алвес, 86), Ф.де Йонг (Гаві, 72), Бускетс, Педрі (Ніко, 86), Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран

Попередження: Кроос, Модріч, Камавинга, Васкес - Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Альба, Ніко

Огляд матчу:

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