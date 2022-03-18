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Російський телеканал-транслятор Ліги Європи "Матч ТБ" замінив кадри з українськими прапорами під час виходу на заміну півзахисника збірної України та "Вест Хему" Андрія Ярмоленка у матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти "Севільї".

Ярмоленко вийшов на заміну на 87-й хвилині. Російський телеканал "Матч ТБ" замінив кадри з національною символікою України на відеоряд трибун, який був показаний перед початком матчу. Те саме було зроблено і після голу українця.

На 112-й хвилині гри Ярмоленко забив гол, який вивів "молотобійців" у 1/4 фіналу змагань.

Кадр з трансляції під час заміни Ярмоленка

Кадр з трансляції "Матч ТБ"

Реакція трибун на гол Ярмоленка

Кадр з трансляції "Матч ТБ"

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