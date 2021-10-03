В рамках 10-го туру УПЛ відбулося ще два матчі: "Зоря" приймала "Десну", а "Металіст 1925" грав з "Минаєм". Обидві зустрічі завершилися перемогами господарів поля.
"Зоря" здобула суху перемогу. Рахунок міг бути й більшим, але на початку матчу Сергій Булеца не реалізував пенальті.
"Зоря", обігравши" Десну", набрала 20 очок і піднялася на четверте місце в УПЛ. "Десна", у якої 16 очок, йде сьомою.
"Зоря" - "Десна" - 2:0
Голи: Булеца, 19, Громов, 70
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський, Назаріна, Кабаєв (Гладкий, 76), Булеца (Шахаб, 75), Кочергін, Громов (Луньов, 75), Аллахьяр
"Десна": Литовка, Жук (Масалов, 76), Ковтун (Сафронов, 46), Селін, Картушов (Дегтярьов, 86), Арвеладзе (Юрченко, 76), Домбровський, Болбат, Завійський, Калитвинцев, Безбородько (Будковський, 46)
Попередження: Хомченовський, Цвек, Снурніцин - Литовка, Болбат, Будківський
Нереалізований пенальті: Булеца, 7
Відео голів
Долю протистояння "Металіста 1925" і "Миная" вирішив гол з пенальті.
"Металіст 1925" набрав 13 очок, харків'яни йдуть восьмими. "Минай", у якого 6 очок, займає 15-е місце.
"Металіст 1925" - "Минай" - 1:0
Гол: Габелок, 72 (з пенальті)
"Металіст 1925": Сидоренко, Западня, Ченбай, Шершень, Єрмаков, Ременюк, Кравченко, Габелок, Крыськив, Батюшин, Марлісон (Зубков, 65)
"Минай": Кучер, Векляк, Багайоко (Синьогуб, 46), Гончар, Месхі (Хахльов, 85), Матіч, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулієв, Байдал, Селезньов (Кобак, 71)
Попередження: Ченбай, Габелок, Матич, Коваленко, Ременюк, Протасов, Ахмедзаде
Відео голу
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