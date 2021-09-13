Верес виграв у Львова / фото ФК Верес

У заключному матчі 7-го туру УПЛ "Верес" приймав "Львів".

Рахунок у матчі був відкритий на 53-й хвилині - відзначився півзахисник Валерій Кучеров. Цей м'яч у підсумку вирішив долю зустрічі.

Зазначимо, що "Львів" проводив перший матч під керівництвом білоруського тренера Олега Дулуба.

"Верес" набрав 11 очок і займає восьме місце в УПЛ. У "Львова" - 2 очки і остання позиція.

Читайте такожКлуб УПЛ призначив головним тренером іноземного фахівця

"Верес" - ПФК "Львів" - 1:0

Гол: Кучеров, 53

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Клець, Кучеров (Полюлях, 76), Є. Пасіч (Тимофеєнко, 66), Панасенко (Петько, 85), Г. Пасіч, Сергійчук (Шестаков, 85)

"Львів": Ільющенков, Бусько (Зозуля, 75), Романчук, Махмутович, Якимець, Довгий, Брікнер, Чиряк, Політило (Шина, 61), Альваро (Ернест, 52), Нич (Грісьо, 75)

Попередження: Г. Пасіч, Шестаков - Якимець, Чиряк, Довгий, Ернест

Відео голу

Українська Прем'єр-Ліга: 7-й тур

Автор: Антон Дудар