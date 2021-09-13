У заключному матчі 7-го туру УПЛ "Верес" приймав "Львів".
Рахунок у матчі був відкритий на 53-й хвилині - відзначився півзахисник Валерій Кучеров. Цей м'яч у підсумку вирішив долю зустрічі.
Зазначимо, що "Львів" проводив перший матч під керівництвом білоруського тренера Олега Дулуба.
"Верес" набрав 11 очок і займає восьме місце в УПЛ. У "Львова" - 2 очки і остання позиція.
Читайте такожКлуб УПЛ призначив головним тренером іноземного фахівця
"Верес" - ПФК "Львів" - 1:0
Гол: Кучеров, 53
"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Клець, Кучеров (Полюлях, 76), Є. Пасіч (Тимофеєнко, 66), Панасенко (Петько, 85), Г. Пасіч, Сергійчук (Шестаков, 85)
"Львів": Ільющенков, Бусько (Зозуля, 75), Романчук, Махмутович, Якимець, Довгий, Брікнер, Чиряк, Політило (Шина, 61), Альваро (Ернест, 52), Нич (Грісьо, 75)
Попередження: Г. Пасіч, Шестаков - Якимець, Чиряк, Довгий, Ернест
Відео голу
Українська Прем'єр-Ліга: 7-й тур
- Поєдинки 7-го туру УПЛ проходили з 10 по 13 вересня.
- У стартовому матчі туру "Олександрія "мінімально обіграла"Інгулець".
- "Рух" і "Зоря" поділили очки - луганчани відігралися ближче до кінця матчу.
- "Динамо" обіграло "Металіст 1925", зберігши лідерство в турнірі.
- Донецький "Шахтар" впевнено здолав "Дніпро-1". А "Минай" не зміг утримати перевагу над "Чорноморцем".
- "Ворскла" і "Десна" зіграли внічию, а "Маріуполь" здобув першу перемогу в сезоні.