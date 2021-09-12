"Маріуполь" несподівано на виїзді обіграв учасника єврокубків.

Відбувся ще один поєдинок в рамках сьомого туру Української Прем'єр-Ліги. "Колос" приймав "Маріуполь".

Зустріч завершилася перемогою гостей. "Маріуполь" здобув першу перемогу в сезоні. Дубль оформив 23-річний Дмитро Топалов, який забив перші голи в поточному сезоні. 22-річний Андрій Кулаков забив свій п'ятий м'яч у сезоні і забрався на вершину гонки бомбардирів.

Після цього протистояння "Маріуполь" піднявся на 15-е місце в УПЛ - у них тепер 4 очки. У "Колоса" - 5 очок і 14-а позиція в турнірній таблиці.

"Колос" - "Маріуполь" - 1:3

Голи: Лисенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

"Колос": Маханьков, Золотов, Чорноморець, Петров, Ром, Мілько, Каріока (Ренан, 58), Богданов, Чурко (Костишин, 70), Ільїн, Сітчінава (Лисенко, 58)

"Маріуполь": Кудрик, Драмбаєв (Холод, 10), Меліченко, Удод, Стасюк, Чех, Топалов, Шостак (Клименко, 46), Мішньов (Петерман, 70), Кащук (Світюха, 59), Кулаков (В'юнник, 59)

Огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 7-й тур

Автор: Артем Будрін