Одеський клуб проявив характер та зміг переламати хід гри.

У матчі 7-го туру Української Прем'єр-Ліги "Минай" приймав "Чорноморець".

Зустріч завершилася результативною нічиєю. "Чорноморець" поступався з різницею у два м'ячі, але зміг відігратися і вирвати один заліковий пункт.

Після цього поєдинку "Чорноморець" набрав 5 очок і займає в УПЛ 14-е місце. У "Миная" - 6 очок і одинадцята позиція в турнірній таблиці.

"Минай" - "Чорноморець" - 2:2

Голи: Байдал, 42 (пенальті), Вишневський, 53 - Ванат, 57, Авагімян, 64

"Минай": Кучер, Синьогуб, Лиховидько, Векляк, Книш (Гончар, 31), Хахльов, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горін, 46), Петрусенко, Месхі (Кобак, 66), Вишневський (Селезньов, 66)

"Чорноморець": Кучерук, Кадірі (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаїшвілі, Авагімян (Вачиберадзе, 88), Ісаєнко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77)

Відео огляд першого тайму (відео буде доповнюватися)

Українська Прем'єр-ліга: 7-й тур

Автор: Артем Будрін