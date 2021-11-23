Артем Довбик - найкращий гравець туру / фото СК Дніпро-1
Експертна рада Української Прем'єр-ліги визначила найкращого гравця і найкращого тренера за підсумками 15-го туру.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
Найкращим гравцем туру названий нападник "Дніпра-1" Артем Довбик, який оформив дубль у матчі проти "Олександрії" і допоміг своїй команді здобути вольову перемогу.
За підсумками голосування експертів він випередив півзахисника "Ворскли" Олів'є Тілля.
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Найкращим тренером туру визнаний наставник "Львова" Олег Дулуб.
Його команда в 15-му турі сенсаційно обіграла "Зорю".
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Українська Прем'єр-ліга: підсумки 15-го туру
- "Динамо" і "Шахтар" здобули перемоги та мають рівну кількість очок після першого кола (38), але кияни попереду за рахунок різниці м'ячів.
- До трійки лідерів за підсумками першого кола увійшла "Ворскла", у якої 31 очко.
- Аутсайдерами турніру є "Минай" (9 очок після 14 матчів) і "Маріуполь" (7 очок після 15 матчів).
- Гонку бомбардирів очолює Артем Довбик, який забив 10 м'ячів.