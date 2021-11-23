УПЛ назвала найкращих гравця та тренера за підсумками 15-го туру

Нагороди дісталися представникам "Дніпра-1" та "Львова".

Експертна рада Української Прем'єр-ліги визначила найкращого гравця і найкращого тренера за підсумками 15-го туру. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ. Найкращим гравцем туру названий нападник "Дніпра-1" Артем Довбик, який оформив дубль у матчі проти "Олександрії" і допоміг своїй команді здобути вольову перемогу. За підсумками голосування експертів він випередив півзахисника "Ворскли" Олів'є Тілля. Найкращим тренером туру визнаний наставник "Львова" Олег Дулуб. Його команда в 15-му турі сенсаційно обіграла "Зорю". Українська Прем'єр-ліга: підсумки 15-го туру "Динамо" і "Шахтар" здобули перемоги та мають рівну кількість очок після першого кола (38), але кияни попереду за рахунок різниці м'ячів.

До трійки лідерів за підсумками першого кола увійшла "Ворскла", у якої 31 очко.

Аутсайдерами турніру є "Минай" (9 очок після 14 матчів) і "Маріуполь" (7 очок після 15 матчів).

Гонку бомбардирів очолює Артем Довбик, який забив 10 м'ячів. Автор: Антон Дудар

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