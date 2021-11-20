Луганський клуб ризикує втратити третє місце за підсумками 15-го туру.

У суботу, 20 листопада, в рамках 15-го туру української Прем'єр ліги "Львів" грав проти луганської "Зорі". Матч проходив на стадіоні "Арена Львів".

Сенсаційну перемогу в цьому протистоянні здобули футболісти "Львова". Рахунок у зустрічі точним ударом на 1-й хвилині гри відкрив Шина. На 31-й хвилині матчу автогол Ловро Цвека зміцнив перевагу львівського клубу. На 64-й хвилині другого тайму Максим Луньов відквитав один м'яч.

"Львів" - "Зоря" - 2:1

Голи: Шина, 1, Цвек, 31 ( аг) - Луньов, 64

"Львів": Ільющенков, Бусько, Махмутович, Лека, Ременяк (Чір'як, 63), Якимець, Довгий, Политило (Крушинський, 89), Ернест (Михайлів, 91), Грисьо (Семенів, 63), Шина (Нич)

"Зоря": Мацапура, Хомченовський (Кабаєв, 46), Снурніцин (Жуніньо, 46), Імереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов (Кристіан, 84), Гладкий, Аллахяр (Овусу, 84), Шахаб (Лунев, 46)

Попередження: Ернест (10), Довгий (47), Іллющенків (90) - Шахаб (24), Кабаєв (86)

Відео голів:

У наступному турі чемпіонату України "Зоря" зіграє 29 листопада на виїзді проти "Олександрії". "Львів" в рамках 16-го туру УПЛ 26 листопада в гостях поміряється силами з "Маріуполем".

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.

У стартовому матчі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.

Автор: Володимир Медяник