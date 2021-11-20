Артем Довбик очолив гонку бомбардирів УПЛ.

У суботу, 20 листопада, в рамках 15 туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" приймав "Олександрію". Перемогу в цьому протистоянні святкували господарі поля.

Футболістам "Олександрії" першим вдалося відкрити рахунок у поєдинку, на 19-й хвилині зустрічі відзначився точним ударом Владислав Бабогло. Однак не довго трималася перевага гостей. На 28-й хвилині Артем Довбик ударом з пенальті повернув рівновагу в рахунку, а вже на 30-й хвилині гри форвард збірної України оформив дубль і вивів вперед свою команду. На 41-й хвилині гри капітан дніпрян Сергій Логінов вдало підключився на стандарт і збільшив перевагу своєї команди в рахунку до двох м'ячів.

"Дніпро-1" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Довбик 28 (пен.), 30, Логінів 41 - Бабогло 19

"Дніпро-1": Кожокару, Дубінчак, Довбик, Гуцуляк (Лучкевич 68), Кравченко, Логінов (Монте 61), Чуже (Білл 61), Джурасек (Ді Франко 68), Сваток, Піхальонок (Когут 82), Ігнатенко

"Олександрія": Білик, Мельник, Бабогло, Калюжний, Третьяков (Одарюк 77), Мірошниченко, Кірюханцев (Кожушко 64), Демченко (Дрішлюк 46), Цуріков, Рибалка (Копина 77), Устименко (Спінеллі 64)

Попередження: Піхальонок 49, Сваток 59, Гуцуляк 60 - Рибалка 40, Калюжний 45, Мірошниченко 83

Відео голів:

Перемога дозволила "Дніпру-1" змістити з третього місця "Зорю" в турнірній таблиці УПЛ. В активі дніпрян 31 бал, у луганчан - 29 набраних очок.

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 листопада: де і коли дивитися матчі.

У стартовому матчі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".

"Зоря" в цьому турі сенсаційно програла на виїзді "Львову".

"Шахтар" здобув перемогу у поєдинку проти "Руху".

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (38 очок) - другий, у "гірників" гірша різниця забитих і пропущених голів.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Артем Довбик, на рахунку якого 10 голів. На один гол менше забили Віктор Циганков.

Автор: Володимир Медяник