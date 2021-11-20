Довбик зробив вагомий внесок у перемогу Дніпра-1 / фото ФК Дніпро-1

У суботу, 20 листопада, в рамках 15 туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" приймав "Олександрію". Перемогу в цьому протистоянні святкували господарі поля. 

Футболістам "Олександрії" першим вдалося відкрити рахунок у поєдинку, на 19-й хвилині зустрічі відзначився точним ударом Владислав Бабогло. Однак не довго трималася перевага гостей. На 28-й хвилині Артем Довбик ударом з пенальті повернув рівновагу в рахунку, а вже на 30-й хвилині гри форвард збірної України оформив дубль і вивів вперед свою команду. На 41-й хвилині гри капітан дніпрян Сергій Логінов вдало підключився на стандарт і збільшив перевагу своєї команди в рахунку до двох м'ячів. 

"Дніпро-1" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Довбик 28 (пен.), 30, Логінів 41 - Бабогло 19

"Дніпро-1": Кожокару, Дубінчак, Довбик, Гуцуляк (Лучкевич 68), Кравченко, Логінов (Монте 61), Чуже (Білл 61), Джурасек (Ді Франко 68), Сваток, Піхальонок (Когут 82), Ігнатенко

"Олександрія": Білик, Мельник, Бабогло, Калюжний, Третьяков (Одарюк 77), Мірошниченко, Кірюханцев (Кожушко 64), Демченко (Дрішлюк 46), Цуріков, Рибалка (Копина 77), Устименко (Спінеллі 64)

Попередження: Піхальонок 49, Сваток 59, Гуцуляк 60 - Рибалка 40, Калюжний 45, Мірошниченко 83

Відео голів: 

Перемога дозволила "Дніпру-1" змістити з третього місця "Зорю" в турнірній таблиці УПЛ. В активі дніпрян 31 бал, у луганчан - 29 набраних очок. 

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

Автор: Володимир Медяник