Харків'яни здобули вольову перемогу, забивши на останніх хвилинах.

У рамках 11-го туру Української Прем'єр-Ліги "Маріуполь" приймав "Металіст 1925".

Господарі вийшли вперед вже на 4-й хвилині, однак утримати перевагу в рахунку не змогли. У середині другого тайму харків'яни відігралися, а на 90-й хвилині Ілля Зубков приніс "Металісту 1925" перемогу.

"Металіст 1925" набрав 16 очок і в таблиці УПЛ займає сьоме місце. У "Маріуполя" - 4 очки та остання позиція.

"Маріуполь" - "Металіст 1925" - 1:2

Голи: Кулаков, 3 - Марлісон, 72, Зубков, 90

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Меличенко, Мампассі (Удод, 46), Драмбаєв, Чех, Кащук, Мішнєв, Очеретько, Топалов (Світюха, 60, Нікитишин, 70), Кулаков

"Металіст 1925": Сидоренко, Фабіньо, Ткачук (Єрмаков, 77), Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Савін, 82), Голодюк (Ременюк, 71), Криськів (Задерака, 82), Батюшин, Марлісон (Зубков, 82)

Попередження: Кулаков - Голодюк, Западня, Фабіньо

Відео голів

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Автор: Антон Дудар