Маріупольці обіграли одного з конкурентів у боротьбі за виживання.

У рамках 14-го туру чемпіонату України "Минай" приймав "Маріуполь". Гості здобули перемогу.

"Маріуполь" вийшов вперед перед перервою. У другому таймі "Минай" отримав чисельну перевагу і міг відігратися, але Ігор Гончар не реалізував пенальті - на удар зреагував голкіпер. А слідом маріупольці змогли відзначитися в меншості - дубль оформив Олексій Кащук.

Після другого голу гостей матч довелося призупинити - на поле вибігли вболівальники з фаєрами. Проте вже через три хвилини гру вдалося відновити.

Також відзначимо, що в кінці матчу арбітр зрівняв склади.

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"Маріуполь" здобув другу перемогу в сезоні, набрав 7 очок, але залишається на останньому місці в УПЛ. У "Миная" - 8 очок і 14-е місце.

"Минай" - "Маріуполь" - 0:2

Голи: Кащук, 45, 81

"Минай": Пеньков, Петрусенко, Кулієв, Білоног (Коваленко 79), Месхі (Книш 54), Горін, Гончар, Матич, Мякушко (Багайоко 64), Вишневський (Ахмедзаде 54), Синьогуб

"Маріуполь": Турбаєвський, Топалов, Очеретько, Мішнєв, Кащук, В'юнник (Світюха 70), Мампассі, Драмбаєв (Босанчич 70), Петерман (Шостак 60), Стасюк, Меліченко

Нереалізований пенальті: Гончар, 79

Попередження: Кулієв 27, Матіч 49, Месхі 51, Ахмедзаде 90+6 - Кащук 45+1

Вилучення: Ахмедзаде, 90+7 - Очеретко, 73

Відео голів і незабитого пенальті

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Автор: Антон Дудар