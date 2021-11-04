Десна завітає до Львова в рамках 14-го туру / фото ФК Десна
З 5 по 7 листопада пройдуть поєдинки 14-го туру чемпіонату України з футболу.
Розклад матчів
5 листопада
19.30. "Олександрія" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 1"
6 листопада
14.00. "Минай" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Ворскла"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Чорноморець" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 2"
7 листопада
14.00. "Інгулець" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Зоря" - "Верес"
Трансляція - УНІАН ТБ
17.00. "Колос" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Львів" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 14-м туром
- Після 13 турів "Динамо" набрало 35 очок та лідирує в УПЛ, на 3 пункти випереджаючи "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Зоря", у якої 26 залікових пунктів.
- Аутсайдером турніру є "Маріуполь", який набрав 4 очки.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.