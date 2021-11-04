Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 14-го туру

В центральній грі туру "Динамо" прийматиме "Ворсклу".

З 5 по 7 листопада пройдуть поєдинки 14-го туру чемпіонату України з футболу. Розклад матчів 5 листопада 19.30. "Олександрія" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1" 6 листопада 14.00. "Минай" - "Маріуполь" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Динамо" - "Ворскла" Трансляція - "2+2" 19.30. "Чорноморець" - "Рух" Трансляція - "Футбол 2" 7 листопада 14.00. "Інгулець" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Зоря" - "Верес" Трансляція - УНІАН ТБ 17.00. "Колос" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Львів" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 13-го туру, таблиця УПЛ: перед 14-м туром Після 13 турів "Динамо" набрало 35 очок та лідирує в УПЛ, на 3 пункти випереджаючи "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Зоря", у якої 26 залікових пунктів.

Аутсайдером турніру є "Маріуполь", який набрав 4 очки.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. Автор: Артем Будрін

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