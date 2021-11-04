Десна завітає до Львова в рамках 14-го туру / фото ФК Десна

З 5 по 7 листопада пройдуть поєдинки 14-го туру чемпіонату України з футболу.

Розклад матчів

5 листопада

19.30. "Олександрія" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 1"

6 листопада

14.00. "Минай" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Ворскла"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Чорноморець" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 2"

7 листопада

14.00. "Інгулець" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Зоря" - "Верес"

Трансляція - УНІАН ТБ

17.00. "Колос" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Львів" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 14-м туром

  • Після 13 турів "Динамо" набрало 35 очок та лідирує в УПЛ, на 3 пункти випереджаючи "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Зоря", у якої 26 залікових пунктів.
  • Аутсайдером турніру є "Маріуполь", який набрав 4 очки.
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Автор: Артем Будрін