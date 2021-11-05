"Олександрія" змогла обіграти "Металіст 1925".

У стартовому матчі 14-го туру Української Прем'єр-Ліги "Олександрія" приймала "Металіст 1925".

Поєдинок завершився перемогою господарів поля, які забили по голу в кожному з таймів.

Відзначимо, що матч двічі доводилося припиняти через вболівальників, які палили фаєри.

"Олександрія" набрала 23 очки і займає в УПЛ шосте місце. У харків'ян - 19 очок і восьма позиція.

"Олександрія" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Кірюханцев, 32, Дубра, 74

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Мустафаєв (Копіна, 84), Дришлюк, Рибалка (Демченко, 60), Кірюханцев (Кожушко, 72), Устименко (Спінеллі, 72), Третьяков (Одарюк, 83)

"Металіст 1925": Шеліхов, Єрмаков, Кверквелія, Ченбай, Западня, Габелок (Задерака, 85), Протасов (Савін, 84), Криськів (Кравченко, 76), Фабіньо (Батюшин, 67), Ременюк, Марлісон (Зубков, 84)

Попередження: Рибалка, Копіна - Фабіньо, Ременюк

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

14-й тур УПЛ проходить з 5 по 7 листопада: де і коли дивитися матчі.

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 35 очок. Аутсайдером є "Маріуполь" (4 очки).

Автор: Антон Дудар