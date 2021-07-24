У рамках 1-го туру Української Прем'єр-Ліги "Верес" грав проти "Колоса". Матч пройшов на стадіоні "Авангард" у Луцьку.
Зустріч четвертої команди минулого чемпіонату і новачка турніру завершилася без забитих голів.
"Верес" - "Колос" - 0:0
"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Є. Пасіч, Полюлях (Клець, 76), Кучеров, Г. Пасіч, Гегедош (Шестаков, 76), Сергійчук
"Колос": Волинець, Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець, Мілько, Богданов (Задоя, 47), Чурко (Сорокін, 84), Костишин (Нурієв 59), Ільїн (Дієго Каріока, 59), Сітчинава (Салабай, 84)
Попередження: Полюлях, Кучеров, Немчанінов, Кльоц - Ільїн, Сітчінава, Павловець
Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".
Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур
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