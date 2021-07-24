УПЛ: Колос не зумів обіграти новачка турніру (відео)

Другий поспіль матч сезону в чемпіонаті України завершився внічию.

У рамках 1-го туру Української Прем'єр-Ліги "Верес" грав проти "Колоса". Матч пройшов на стадіоні "Авангард" у Луцьку. Зустріч четвертої команди минулого чемпіонату і новачка турніру завершилася без забитих голів. "Верес" - "Колос" - 0:0 "Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Є. Пасіч, Полюлях (Клець, 76), Кучеров, Г. Пасіч, Гегедош (Шестаков, 76), Сергійчук "Колос": Волинець, Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець, Мілько, Богданов (Задоя, 47), Чурко (Сорокін, 84), Костишин (Нурієв 59), Ільїн (Дієго Каріока, 59), Сітчинава (Салабай, 84) Попередження: Полюлях, Кучеров, Немчанінов, Кльоц - Ільїн, Сітчінава, Павловець Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3". Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур Матч 1-го туру УПЛ проходять з 23 по 26 липня, але поєдинок між "Динамо" і "Минаєм" був перенесений на 11 серпня.

У матчі-відкритті чемпіонату "Львів" та "Маріуполь" зіграли внічию. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter