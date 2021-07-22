23 липня стартує новий чемпіонат України.

23 липня стартує чемпіонат України з футболу 2021-2022.

Чемпіонат відкриє матч "Львова", у складі якого стався спалах коронавірусу, та "Маріуполя". "Шахтар" свій перший офіційний поєдинок під керівництвом Роберто Де Дзербі проведе 24 липня, а матч за участю "Динамо" був перенесений на 11 серпня.

Розклад матчів

23 липня

19.30. "Львів" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 1"

24 липня

17.00. "Верес" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Шахтар" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 2"

25 липня

17.00. "Металіст 1925" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Зоря" - "Олександрія"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Десна" - "Чорноморець"

Трансляція - "Футбол 1"

26 липня

19.30. "Ворскла" - "Дніпро-1"

Трансляція - буде відомо пізніше

11 серпня

19.30. "Динамо" - "Минай"

Трансляція - буде відомо пізніше

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати

З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".

Замість "Олімпіка", який знявся з чемпіонату, у сезоні виступить "Минай".

Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

Був затверджений календар першого кола УПЛ.

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Автор: Антон Дудар