23 липня стартує чемпіонат України з футболу 2021-2022.
Чемпіонат відкриє матч "Львова", у складі якого стався спалах коронавірусу, та "Маріуполя". "Шахтар" свій перший офіційний поєдинок під керівництвом Роберто Де Дзербі проведе 24 липня, а матч за участю "Динамо" був перенесений на 11 серпня.
Розклад матчів
23 липня
19.30. "Львів" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 1"
24 липня
17.00. "Верес" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Шахтар" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 2"
25 липня
17.00. "Металіст 1925" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Зоря" - "Олександрія"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Десна" - "Чорноморець"
Трансляція - "Футбол 1"
26 липня
19.30. "Ворскла" - "Дніпро-1"
Трансляція - буде відомо пізніше
11 серпня
19.30. "Динамо" - "Минай"
Трансляція - буде відомо пізніше
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати
- З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.
- З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".
- Замість "Олімпіка", який знявся з чемпіонату, у сезоні виступить "Минай".
Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.
Був затверджений календар першого кола УПЛ.
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