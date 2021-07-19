"Львів" має відкривати сезон у чемпіонаті України.

У "Львові" зафіксовано спалах коронавірусу перед стартом нового сезону Української Прем'єр-Ліги.

Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.

У клубі було виявлено відразу 15 позитивних тестів. 11 з них - у футболістів, 4 - у тренерів.

Ще у п'яти чоловік є підвищена температура.

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Таким чином, старт УПЛ опинився під загрозою зриву. Саме "Львів" має зіграти у матчі-відкритті турніру проти "Маріуполя". Матч запланований на 23 липня.

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З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".

Замість "Олімпіка", який знявся з чемпіонату, у сезоні виступить "Минай".

Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

Був затверджений календар першого кола УПЛ.

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Автор: Антон Дудар