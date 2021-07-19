У "Львові" зафіксовано спалах коронавірусу перед стартом нового сезону Української Прем'єр-Ліги.
Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.
У клубі було виявлено відразу 15 позитивних тестів. 11 з них - у футболістів, 4 - у тренерів.
Ще у п'яти чоловік є підвищена температура.
Читайте такожВ Україні дозволили збільшити кількість глядачів на футбольних матчах
Таким чином, старт УПЛ опинився під загрозою зриву. Саме "Львів" має зіграти у матчі-відкритті турніру проти "Маріуполя". Матч запланований на 23 липня.
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати
- З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.
- З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".
- Замість "Олімпіка", який знявся з чемпіонату, у сезоні виступить "Минай".
Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.
Був затверджений календар першого кола УПЛ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram