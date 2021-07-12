Чемпіонат України з футболу відновиться 23 липня.

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 1-го туру.

На даний момент в розкладі немає матчу "Динамо", так як кияни на старті сезону повинні були грати з "Олімпіком", але донецький клуб знявся з чемпіонату.

Календар 1-го туру був опублікований на офіційному сайті УПЛ.

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23 липня (п'ятниця)

19.30. "Львів" - "Маріуполь"

24 липня (субота)

17.00. "Верес" - "Колос"

19.30. "Шахтар" - "Інгулець"

25 липня (неділя)

17.00. "Металіст-1925" - "Рух"

19.30. "Зоря" - "Олександрія"

19.30. "Десна" - "Чорноморець"

26 липня (понеділок)

19.30. "Ворскла" - "Дніпро-1"

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати

З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".

Хто замінить в турнірі "Олімпік", на даний момент невідомо.

Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

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Автор: Антон Дудар