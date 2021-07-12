Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 1-го туру.
На даний момент в розкладі немає матчу "Динамо", так як кияни на старті сезону повинні були грати з "Олімпіком", але донецький клуб знявся з чемпіонату.
Календар 1-го туру був опублікований на офіційному сайті УПЛ.
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23 липня (п'ятниця)
19.30. "Львів" - "Маріуполь"
24 липня (субота)
17.00. "Верес" - "Колос"
19.30. "Шахтар" - "Інгулець"
25 липня (неділя)
17.00. "Металіст-1925" - "Рух"
19.30. "Зоря" - "Олександрія"
19.30. "Десна" - "Чорноморець"
26 липня (понеділок)
19.30. "Ворскла" - "Дніпро-1"
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: що потрібно знати
- З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.
- З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".
- Хто замінить в турнірі "Олімпік", на даний момент невідомо.
Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.
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