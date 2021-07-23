УПЛ: Львів і Маріуполь зіграли внічию в матчі-відкритті сезону (відео)

Новий чемпіонат України стартував матчем у Львові.

У стартовому матчі чемпіонату України 2021-2022 "Львів" приймав "Маріуполь". Команди зіграли на "Арені Львів". Автором першого голу в новому сезоні УПЛ став нападник "Маріуполя" Андрій Кулаков. Ще до перерви Артур Ременяк рахунок зрівняв, а після перерви рахунок не змінився. "Львів" - "Маріуполь" - 1:1 Голи: Ременяк, 32 - Кулаков, 9 Читайте такожОдин з клубів УПЛ кардинально змінив свою емблему (фото) "Львів": Костик, Бусько, Романчук, Крушинський (Семенів, 85), Якимець (Зозуля, 82), Брікнер (Політило, 87), Ременяк (Махмутович, 85), Чиряк, Шина, Ернест, Нич (Міхоубі, 85) "Маріуполь": Кудрик, Меличенко (Кащук, 55), Мікіцей, Чоботенко, Стасюк, Чех, Горбунов, Мішньов (Хромей, 80), Петерман (Очеретько, 60), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 79) Попередження: Чиряк, Ернест - Мішньов, Мікіцей Відео голів Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур Матч 1-го туру УПЛ проходять з 23 по 26 липня, але поєдинок між "Динамо" і "Минаєм" був перенесений на 11 серпня.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 команд. Команди зіграють у два кола. Автор: Антон Дудар

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