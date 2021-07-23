У стартовому матчі чемпіонату України 2021-2022 "Львів" приймав "Маріуполь". Команди зіграли на "Арені Львів".
Автором першого голу в новому сезоні УПЛ став нападник "Маріуполя" Андрій Кулаков.
Ще до перерви Артур Ременяк рахунок зрівняв, а після перерви рахунок не змінився.
"Львів" - "Маріуполь" - 1:1
Голи: Ременяк, 32 - Кулаков, 9
Читайте такожОдин з клубів УПЛ кардинально змінив свою емблему (фото)
"Львів": Костик, Бусько, Романчук, Крушинський (Семенів, 85), Якимець (Зозуля, 82), Брікнер (Політило, 87), Ременяк (Махмутович, 85), Чиряк, Шина, Ернест, Нич (Міхоубі, 85)
"Маріуполь": Кудрик, Меличенко (Кащук, 55), Мікіцей, Чоботенко, Стасюк, Чех, Горбунов, Мішньов (Хромей, 80), Петерман (Очеретько, 60), Топалов, Кулаков (Вьюнник, 79)
Попередження: Чиряк, Ернест - Мішньов, Мікіцей
Відео голів
Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур
- Матч 1-го туру УПЛ проходять з 23 по 26 липня, але поєдинок між "Динамо" і "Минаєм" був перенесений на 11 серпня.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 команд. Команди зіграють у два кола.