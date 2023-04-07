Футболіст збірної України Олександр Зінченко проводить один з найкращих своїх сезонів в англійській Прем'єр-лізі.
Це підтверджують і статистичні показники 26-річного українця.
Як повідомляє Opta, український захисник "канонірів" очолив рейтинг футболістів АПЛ, які найменше фолили в поточному сезоні.
Олександр у середньому порушує правила раз на 583 хвилини, що є найкращим показником серед усіх польових футболістів, які відіграли не менше 900 хвилин у нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги.
Відзначається, що в цьому сезоні АПЛ Зінченко сфолив всього три рази. При цьому, за два з цих фолів українець отримав жовті картки.
Друге місце в представленому рейтингу зайняв захисник "Брентфорда" Мадс Роерслев – датчанин фолить раз в 465 хвилин.
Повністю топ-5 рейтингу виглядає наступним чином:
- Олександр Зінченко ("Арсенал") - 583 хвилини
- Мадс Роерслев ("Брентфорд") - 465
- Ітан Піннок ("Брентфорд") - 360
- Езрі Конса ("Астон Вілла") - 279
- Свен Ботман ("Ньюкасл") - 238
Нагадаємо, Олександр Зінченко перебрався в лондонський "Арсенал" з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.
У поточному сезоні українець зіграв у складі "канонірів" 22 матчі в рамках АПЛ, відзначився одним забитим голом і двома результативними передачами.
За підсумками січня і лютого Зінченка визнавали найкращим гравцем "Арсеналу".
Додамо, що після 29-ти турів "Арсенал" посідає перше місце з 72 очками в активі. Відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим, становить 8 балів.
Свій наступний матч в рамках АПЛ "каноніри" зіграють 9 квітня проти "Ліверпуля" на виїзді.