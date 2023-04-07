Олександр Зінченко сфолив всього три рази у поточному сезоні АПЛ.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко проводить один з найкращих своїх сезонів в англійській Прем'єр-лізі.

Це підтверджують і статистичні показники 26-річного українця.

Як повідомляє Opta, український захисник "канонірів" очолив рейтинг футболістів АПЛ, які найменше фолили в поточному сезоні.

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Олександр у середньому порушує правила раз на 583 хвилини, що є найкращим показником серед усіх польових футболістів, які відіграли не менше 900 хвилин у нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги.

Відзначається, що в цьому сезоні АПЛ Зінченко сфолив всього три рази. При цьому, за два з цих фолів українець отримав жовті картки.

Друге місце в представленому рейтингу зайняв захисник "Брентфорда" Мадс Роерслев – датчанин фолить раз в 465 хвилин.

Повністю топ-5 рейтингу виглядає наступним чином:

Олександр Зінченко ("Арсенал") - 583 хвилини

Мадс Роерслев ("Брентфорд") - 465

Ітан Піннок ("Брентфорд") - 360

Езрі Конса ("Астон Вілла") - 279

Свен Ботман ("Ньюкасл") - 238

Нагадаємо, Олександр Зінченко перебрався в лондонський "Арсенал" з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.

У поточному сезоні українець зіграв у складі "канонірів" 22 матчі в рамках АПЛ, відзначився одним забитим голом і двома результативними передачами.

За підсумками січня і лютого Зінченка визнавали найкращим гравцем "Арсеналу".

Додамо, що після 29-ти турів "Арсенал" посідає перше місце з 72 очками в активі. Відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим, становить 8 балів.

Свій наступний матч в рамках АПЛ "каноніри" зіграють 9 квітня проти "Ліверпуля" на виїзді.

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