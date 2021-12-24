Молдавський "Шериф" продовжив контракт з українським тренером Юрієм Вернидубом.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шерифа".
Нова угода розрахована до кінця 2024 року. Попередня спливала влітку 2022-го.
"У головного тренера нашої першої команди Юрія Миколайовича Вернидуба починається нове часове обчислення. ФК "Шериф" офіційно оголошує про те, що між сторонами досягнута домовленість, після чого керівництво клубу і Юрій Вернидуб поставили підписи під договором, який продовжив угоду до кінця 2024 року", - йдеться в повідомленні "Шерифа".
Нагадаємо, раніше Вернидуб натякав, що був би не проти попрацювати в більш іменитому клубі. Днями ЗМІ також повідомляли, що український фахівець отримав привабливу пропозицію із Саудівської Аравії.
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Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"
- Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.
- У цьому сезоні Вернидуб вперше в кар'єрі виступав у Лізі чемпіонів. На шляху до групового етапу "Шериф" подолав чотири раунди кваліфікації.
- Під керівництвом українця "Шериф" став першим молдавським клубом, який пройшов у груповий етап ЛЧ.
- На груповому етапі "Шериф" став справжньою сенсацією. Команда Вернидуба змогла набрати 7 очок в одній групі з "Реалом", "Інтером" і "Шахтарем" (перемога над мадридцями та 4 очки в двох іграх з "гірниками") і посісти третє місце.
- "Шериф" пробився в плей-оф Ліги Європи і став першим молдавським клубом, який зіграє у весняній частині єврокубків.