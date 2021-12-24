Молдавський "Шериф" розвінчав чутки про можливий відхід тренера.

Молдавський "Шериф" продовжив контракт з українським тренером Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шерифа".

Нова угода розрахована до кінця 2024 року. Попередня спливала влітку 2022-го.

"У головного тренера нашої першої команди Юрія Миколайовича Вернидуба починається нове часове обчислення. ФК "Шериф" офіційно оголошує про те, що між сторонами досягнута домовленість, після чого керівництво клубу і Юрій Вернидуб поставили підписи під договором, який продовжив угоду до кінця 2024 року", - йдеться в повідомленні "Шерифа".

Нагадаємо, раніше Вернидуб натякав, що був би не проти попрацювати в більш іменитому клубі. Днями ЗМІ також повідомляли, що український фахівець отримав привабливу пропозицію із Саудівської Аравії.

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Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"