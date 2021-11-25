Юрій Вернидуб з молдавським "Шерифом" зумів вийти в плей-офф Ліги Європи.

У середу, 24 листопада, були зіграні матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Шериф" програв на своєму полі з розгромним рахунком мадридському "Реалу" (0:3).

Український фахівець Юрій Вернидуб підбив підсумки поєдинку своєї команди з мадридським грандом.

"Ми програли "Реалу" 0:3, але я дуже радий і щасливий за своїх хлопців. У мене не повертається язик сказати якісь погані речі на їхню адресу. Одне те, що іспанці приїхали бойовим складом, всі найсильніші футболісти, свідчить про те, що "Реал" з повагою поставився до футбольного клубу "Шериф".

Ніколи не говорив таких речей, але... Той перший м'яч, який ми пропустили, на мій погляд, штрафного там не було, першим на м'ячі був наш футболіст. Він спочатку зіграв у м'яч і вибив його. Якщо і торкнувся гравця суперника, то вже після вибитого м'яча. Зрозуміло, що "Реал" - великий клуб. Тому, я думаю, поставили цей стандарт. Якби це було в бік "Реала" - ніколи б цього штрафного не було", - сказав Вернидуб на післяматчевої прес-конференції.

Читайте такожПровал Динамо та Шахтаря: українські Гранді синхронно не змогли пробитися в євровесну вперше за десять роківВернидуб зазначив, що його підопічні показали якість гри не гірше, ніж було в першій грі в Мадриді, яку "Шериф" сенсаційно виграв. Однак в цій грі не вийшло домогтися позитивного результату. Незважаючи на поразку український тренер зазначив, що "Шериф" виступив у єврокубках дуже гідно.

"Якість гри, яку ми показали, на мій погляд, навіть вище, ніж коли ми грали в Мадриді. Хоча там ми виграли 2:1. Те, що програли 0:3, звичайно, прикро. Хоча будь-який програш важко переноситься, але це наше життя. Повторюся ще раз-я не бачу ніякої паніки, розлади. Ми в будь-якому випадку будемо в євровесні. Нехай не в Лізі чемпіонів, але в Лізі Європи як мінімум. Це великий плюс для "Шерифа", - додав фахівець.

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"Чи з'явився інтерес до гравців "Шерифа" з боку європейських клубів? Скажу чесно, у мене контракт до літа 2022 року. Поки що всі думки тільки про "Шериф". Давайте дочекаємося закінчення групового етапу Ліги чемпіонів та ігор чемпіонату. Там буде видно. Не буду приховувати, що будь-який інший тренер мріє про більш серйозний проект і більш серйозний клуб. Я - не виняток", - резюмував Вернидуб.

Нагадаємо, "Шериф" виступає в Лізі чемпіонів в одній групі з донецьким "Шахтарем".

"Шериф" - "Реал": підсумки матчу

Положення команд у групі D: "Інтер" - 10 очок (5 ігор), "Реал" - 9 очок (4 гри), "Шериф" - 6 очок (4 гри), "Шахтар" - 1 очко (5 ігор).

"Шериф" за підсумками групового етапу ЛЧ завоював путівку в плей-офф Ліги Європи.

У заключному турі "Шериф" зіграє проти "Шахтаря". Матч пройде 7 грудня.

Автор: Володимир Медяник