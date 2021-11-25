Відбулися чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

24 листопада відбулися ще вісім матчів 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Шахтар" у Мілані грав з "Інтером". "Гірники" поступилися і достроково втратили шанси на євровесну.

Українець Олександр Зінченко вийшов в основі "Манчестер Сіті" на матч з ПСЖ. Він грав у центрі поля і був замінений на 54-й хвилині. "Городяни" вирвали перемогу в матчі вже без його участі.

"Шериф" Юрія Вернидуба, незважаючи на поразку від "Реала", забронював за собою третє місце і навесні зіграє в Лізі Європи. А мадридці та "Інтер" гарантували собі путівки в плей-оф ЛЧ.

Також відзначимо перемогу "Мілана" над "Атлетіко", яка опустила "матрацників" на останнє місце в групі.

За підсумками ігрового дня місця в плей-оф за собою забронювали "Ман Сіті", ПСЖ, "Спортінг", "Реал" та "Інтер".

Результати матчів

Група А

"Манчестер Сіті" - ПСЖ - 2:1

Голи: Стерлінг, 63, Жезус, 76 - Мбаппе, 50

"Брюгге" - "РБ Лейпциг" - 0:5

Голи: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (з пенальті), 45+1, Андре Сілва, 26

Положення команд: "Манчестер Сіті" - 12 очок, ПСЖ - 8, "РБ Лейпциг" - 4, "Брюгге" - 4

Група В

"Атлетіко" - "Мілан" - 0:1

Гол: Жуніор Мессіас, 87

"Ліверпуль" - "Порту" - 2:0

Голи: Алькантара, 52, Салах, 70

Положення команд: "Ліверпуль" - 15 очок, "Порту" - 5, "Мілан" - 4, "Атлетіко" - 4

Група С

"Спортінг" - "Боруссія" Д - 3:1

Голи: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 - Мален, 90+3

"Бешикташ" - "Аякс" - 1:2

Голи: Геззаль, 22 (з пенальті) - Аллі, 54, 69

Положення команд: "Аякс" - 15 очок, "Спортінг" - 9, "Боруссія" Дортмунд - 6, "Бешикташ" - 0

Група D

"Інтер" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Джеко, 61, 67

"Шериф" - "Реал" - 0:3

Голи: Алаба, 30, Крооос, 45+1, Бензема, 55

Положення команд: "Реал" - 12 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар