Юрій Вернидуб засмучений результатами українських команд у єврокубках / фото REUTERS

Колишній головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб, який зараз очолює молдавський "Шериф", поділився своєю думкою про результати виступів українських клубів на міжнародній арені. 

Український спеіцаліст засмучений результатами "Динамо", "Шахтаря" і "Зорі" в нинішньому сезоні єврокубків, за результатами якого жоден з представників України не зміг забезпечити собі євровесну. 

"Я дуже засмучений, що "Динамо", "Шахтар" і "Зоря" дуже мало в цьому році взяли очок. І ви знаєте, що наступного року вже буде без виходу команди безпосередньо в групу, а боротимуться за те, щоб туди потрапити – так само, як і ми. Тільки ми з першого раунду, припустимо, вони будуть з третього, на мою думку, і по плей-офф, тому я думаю, що буде дуже нелегка гра", - зазначив Вернидуб в ефірі FMF TV.

Читайте такожБенфіка - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів"Динамо", "Шахтар" і "Зоря" в єврокубках сезону 2021-2022

  • Всі три українські клуби втратили шанси на євровесну вже після п'яти турів. "Динамо", "Шахтар" у п'яти матчах Ліги чемпіонів змогли набрати лише по одному очку. "Зоря" в Лізі конференцій набрала 6 балів за 5 ігор, але цього не вистачило, щоб пробитися в плей-офф турніру. 
  • "Динамо" займає останнє місце в групі з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою". Кияни змогли не програти тільки "Бенфіці" (0:0 у першому колі).
  • "Шахтар" залишиться останнім у квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". "Шахтар" єдиний бал набрав у матчі першого кола проти "Інтера" (0:0).
  • "Зоря" в Лізі конференцій займає третє місце в групі з "Буде-Глімтом", "Ромою" і ЦСКА Софія. Свої 6 очок луганський клуб заробив у протистояннях з ЦСКА Софія, вигравши двічі у болгарського клубу. Всі інші ігри підопічні Віктора Скрипника програли. 

Автор: Володимир Медяник