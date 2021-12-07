Тренер "Шерифа" засмучений, що жодному з представників України не вдалося пробитися в євровесну.

Колишній головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб, який зараз очолює молдавський "Шериф", поділився своєю думкою про результати виступів українських клубів на міжнародній арені.

Український спеіцаліст засмучений результатами "Динамо", "Шахтаря" і "Зорі" в нинішньому сезоні єврокубків, за результатами якого жоден з представників України не зміг забезпечити собі євровесну.

"Я дуже засмучений, що "Динамо", "Шахтар" і "Зоря" дуже мало в цьому році взяли очок. І ви знаєте, що наступного року вже буде без виходу команди безпосередньо в групу, а боротимуться за те, щоб туди потрапити – так само, як і ми. Тільки ми з першого раунду, припустимо, вони будуть з третього, на мою думку, і по плей-офф, тому я думаю, що буде дуже нелегка гра", - зазначив Вернидуб в ефірі FMF TV.

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Всі три українські клуби втратили шанси на євровесну вже після п'яти турів. "Динамо", "Шахтар" у п'яти матчах Ліги чемпіонів змогли набрати лише по одному очку. "Зоря" в Лізі конференцій набрала 6 балів за 5 ігор, але цього не вистачило, щоб пробитися в плей-офф турніру.

"Динамо" займає останнє місце в групі з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою". Кияни змогли не програти тільки "Бенфіці" (0:0 у першому колі).

"Шахтар" залишиться останнім у квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". "Шахтар" єдиний бал набрав у матчі першого кола проти "Інтера" (0:0).

"Зоря" в Лізі конференцій займає третє місце в групі з "Буде-Глімтом", "Ромою" і ЦСКА Софія. Свої 6 очок луганський клуб заробив у протистояннях з ЦСКА Софія, вигравши двічі у болгарського клубу. Всі інші ігри підопічні Віктора Скрипника програли.

Автор: Володимир Медяник