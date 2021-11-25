"Шериф" вперше у своїй історії зіграє в плей-оф єврокубків.

Молдавський "Шериф", який очолює Юрій Вернидуб, за підсумками п'яти турів групового етапу Ліги чемпіонів гарантував собі третє місце в групі D.

"Шериф" вже точно стане третім в одній групі з "Реалом", "Інтером" та "Шахтарем", випередивши "гірників".

Це означає, що навесні "Шериф" зіграє в плей-оф Ліги Європи.

Вернидуб привів "Шериф" до ще одного історичного успіху - молдавський клуб вперше в своїй історії пробився в плей-оф єврокубків.

Нагадаємо, що в п'яти матчах "Шериф" набрав 6 очок. Команда Вернидуба в першому колі зуміла обіграти "Шахтар" та "Реал".

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Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"

Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.

У цьому сезоні Вернидуб вперше в кар'єрі виступає в Лізі чемпіонів. На шляху до групового етапу "Шериф" подолав чотири раунди кваліфікації.

Під керівництвом українця "Шериф" став першим молдавським клубом, який пройшов у груповий етап ЛЧ.

В Україні Вернидуб з 2011 по 2019 рік очолював луганську "Зорю".

Автор: Антон Дудар