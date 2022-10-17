Команда Андрія Луніна здобула впевнену перемогу над "Барселоною".

Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін прокоментував своє дебютний виступ в "Ель-Класіко".

Українець отримав можливість зіграти в основному складі мадридців у поєдинку з "Барселоною" через травму основного голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа.

"Я з дитинства мріяв зіграти в "Ель-Класіко", це неможливо описати словами. Зараз я найщасливіша людина на світі", - наводить слова Луніна Madrid Xtra.

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Додамо, що Андрій Лунін став першим українським футболістом, який зіграв у протистоянні "Реала" і "Барселони" - легендарному "Ель-Класіко".

Перемогу в матчі святкували футболісти мадридського клубу з рахунком 3:1. Голами у складі "Реала" відзначилися Карім Бензема, Федеріко Вальверде і Родріго. Єдиний м'яч "Барселони" в цій грі забив Ферран Торрес.

Після дев'яти турів в активі "Барселони" 22 набраних очки. "Блаугранас" посідають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Реал" Мадрид набрав 25 очок за 9 ігор і займає перше місце в турнірній таблиці.

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