Василь Кравець відзначився у воротах "Малаги".

В рамках Сегунди (другий за престижністю дивізіон в Іспанії) "Малага" приймала "Спортинг" Хіхон, де виступають одразу двоє українських футболістів - Василь Кравець і Богдан Милованов.

Матч завершився внічию 2:2, а Кравець забив другий гол своєї команди на 41-й хвилині зустрічі. 24-річний Василь відправив м'яча у ворота за дуже красивою траекторією у стилі Роберто Карлоса. Воротар отримав м'яча за комірець.

І Милованов, і Кравець провели на полі всі 90 хвилин. Автор шедевру запам'ятався також жовтою карткою наприкінці поєдинку. Василь вперше забив за свій новий клуб, а до цього мав у своєму активі лише два асисти.

В турнірній таблиці Сегунди "Малага" займає 11-е місце (31 очко), а "Спортинг" посідає 14-у позицію (29 балів).

Нагадаємо, що декілька днів тому Милованов вивів "Спортинг" Хіхон до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, забивши переможний гол "Вільярреалу".

Читайте також"Два дні руку не мив": Василь Кравець розповів про зустріч з Мессі

Василь Кравець: кар'єра