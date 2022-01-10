В рамках Сегунди (другий за престижністю дивізіон в Іспанії) "Малага" приймала "Спортинг" Хіхон, де виступають одразу двоє українських футболістів - Василь Кравець і Богдан Милованов.
Матч завершився внічию 2:2, а Кравець забив другий гол своєї команди на 41-й хвилині зустрічі. 24-річний Василь відправив м'яча у ворота за дуже красивою траекторією у стилі Роберто Карлоса. Воротар отримав м'яча за комірець.
І Милованов, і Кравець провели на полі всі 90 хвилин. Автор шедевру запам'ятався також жовтою карткою наприкінці поєдинку. Василь вперше забив за свій новий клуб, а до цього мав у своєму активі лише два асисти.
В турнірній таблиці Сегунди "Малага" займає 11-е місце (31 очко), а "Спортинг" посідає 14-у позицію (29 балів).
Нагадаємо, що декілька днів тому Милованов вивів "Спортинг" Хіхон до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, забивши переможний гол "Вільярреалу".
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Василь Кравець: кар'єра
- Василь Кравець є вихованцем львівських "Карпат".
- У 2017 році він перейшов в іспанський клуб "Луго". А у 2019 році - в "Леганес", з якого ходив в оренду до "Луго", польський "Лех" та хіхонський "Спортинг". До клубу з Хіхону Кравець перебрався минулого літа.
- Кравець виступає на позиції лівого захисника. Він грав за молодіжну збірну України.