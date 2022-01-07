Богдан Милованов забив переможний м'яч у ворота "Вільярреала".

"Спортинг" Хіхон сенсаційно обіграв "Вільярреал" в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Звитягу "Спортингу" приніс 23-річний українець Богдан Милованов, який на 88-й хвилині поцілив у ворота "жовтої субмарини" та вибив команду Унаї Емері з Кубка Іспанії.

Богдан відбігав на полі всі 90 хвилин. Переможний гол він забив, коли рахунок на табло був 1:1. Милованов виступає на позиції правого захисника. Українець в рамках Сегунди (другий за престижністю дивізіон в Іспанії) в цьому сезоні відзначився одним забитим м'ячем.

В "Спортингу" також виступає інший українець Василь Кравець, який зіграв лише перший тайм проти "Вільярреала".

Нагадаємо, що "Вільярреал" є чинним переможцем Ліги Європи. В поточному сезоні вони пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де їх чекає цікавий суперник - "Ювентус".

Богдан Милованов народився в Луганську, але в 5 рочків емігрував разом з сім'єю до Іспанії. В його активі 4 матчі за молодіжну збірну України.

Огляд матчу (гол Милованова на тайм-коді - 6:23)

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