Роман Яремчук - гравець Бенфіки / фото instagram.com/slbenfica
Нападник збірної України Роман Яремчук, який перейшов до португальської "Бенфіки", вибрав собі ігровий номер у новому клубі.
Фото були опубліковані в Instagram "Бенфіки".
Яремчук виступатиме у футболці з №15.
"Бенфіка" на YouTube опублікувала вітальний ролик з Яремчуком.
Також з'явилося відео з першого тренування форварда.
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Роман Яремчук: кар'єра та досягнення
- Яремчук дебютував за київське "Динамо" навесні 2016 року, але в тому ж році відправився в оренду в "Олександрію".
- Влітку 2017 року форвард перейшов до бельгійського "Гента". У складі бельгійського клубу українець забив 61 гол і зробив 18 результативних передач у 152 матчах.
- Разом з "Гентом" він ставав срібним призером чемпіонату Бельгії в 2020 році. У сезоні 2020-2021 Яремчук став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.
- За збірну України форвард провів 27 матчів, забивши 10 голів. У тому числі на його рахунку 2 голи на Євро-2020.