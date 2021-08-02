Український форвард Яремчук визначився з ігровим номером та приступив до тренувань у Бенфіці (фото, відео)

Український нападник раніше підписав п'ятирічний контракт з лісабонцями.

Нападник збірної України Роман Яремчук, який перейшов до португальської "Бенфіки", вибрав собі ігровий номер у новому клубі. Фото були опубліковані в Instagram "Бенфіки". Яремчук виступатиме у футболці з №15. "Бенфіка" на YouTube опублікувала вітальний ролик з Яремчуком. Також з'явилося відео з першого тренування форварда. Читайте також Відсоток для Динамо та величезні відступні: стали відомі деталі трансферу Яремчука у Бенфіку Роман Яремчук: кар'єра та досягнення Яремчук дебютував за київське "Динамо" навесні 2016 року, але в тому ж році відправився в оренду в "Олександрію".

Влітку 2017 року форвард перейшов до бельгійського "Гента". У складі бельгійського клубу українець забив 61 гол і зробив 18 результативних передач у 152 матчах.

Разом з "Гентом" він ставав срібним призером чемпіонату Бельгії в 2020 році. У сезоні 2020-2021 Яремчук став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.

За збірну України форвард провів 27 матчів, забивши 10 голів. У тому числі на його рахунку 2 голи на Євро-2020. Автор: Антон Дудар

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