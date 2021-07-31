Португальська "Бенфіка" оголосила про трансфер українця.

Екс-форвард "Динамо" Роман Яремчук змінив клубну прописку.

Португальський топ-клуб "Бенфіка" на офіційному сайті повідомив про перехід українського футболіста. Гравець підписав контракт на 5 років.

Близько 15 мільйонів євро заплатив лісабонський клуб за Яремчука.

25-річний нападник виступав за бельгійський "Гент" з 2017 року після переходу з київського "Динамо".

У складі збірної України Роман провів 29 матчів і забив 10 голів.

"Бенфіка" в минулому сезоні чемпіонату Португалії фінішувала на 3-му місці. В 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів португальці зіграють проти московського "Спартака".

Роман Яремчук: головне

Яремчук, який виступає в Бельгії з 2017 року, хотів покинути "Гент" ще перед початком минулого сезону, але клуб не став відпускати гравця.

Взимку "Гент" отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше ніж 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив до списку трансферних цілей лондонського "Арсеналу". Нещодавно з'явилася інформація, що в послугах Яремчука зацікавлені "Мілан", "Вест Хем" і "Вольфсбург".

Автор: Артем Будрін