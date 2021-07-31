Екс-форвард "Динамо" Роман Яремчук змінив клубну прописку.
Португальський топ-клуб "Бенфіка" на офіційному сайті повідомив про перехід українського футболіста. Гравець підписав контракт на 5 років.
Близько 15 мільйонів євро заплатив лісабонський клуб за Яремчука.
25-річний нападник виступав за бельгійський "Гент" з 2017 року після переходу з київського "Динамо".
У складі збірної України Роман провів 29 матчів і забив 10 голів.
"Бенфіка" в минулому сезоні чемпіонату Португалії фінішувала на 3-му місці. В 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів португальці зіграють проти московського "Спартака".
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Роман Яремчук: головне
- Яремчук, який виступає в Бельгії з 2017 року, хотів покинути "Гент" ще перед початком минулого сезону, але клуб не став відпускати гравця.
- Взимку "Гент" отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше ніж 20 мільйонів євро.
У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
Раніше повідомлялося, що форвард потрапив до списку трансферних цілей лондонського "Арсеналу". Нещодавно з'явилася інформація, що в послугах Яремчука зацікавлені "Мілан", "Вест Хем" і "Вольфсбург".