"Брюгге" у 8-му турі чемпіонату Бельгії з футболу розібрався в гостях з "Серен Юнайтед".

У суботу, в рамках 8-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге", кольори якого захищають українці Едуард Соболь і Роман Яремчук, здобув перемогу на виїзді над "Серен Юнайтед".

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився двома результативними передачами в цій зустрічі, чим сильно вплинув на результат матчу.

"Брюгге" - "Серен Юнайтед" - 2:0

Голи: Ларін, 52, Ванакен, 69

Огляд матчу:

У цій грі Яремчук вперше вийшов у стартовому складі "Брюгге", відігравши 74 хвилини.

Український захисник "Брюгге" Едуард Соболь також вийшов на цей поєдинок в основі і відіграв весь матч, але не відзначився результативними діями.

"Брюгге" має 19 очок після восьми турів і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату. "Серен Юнайтед" з 6 балами йде на 16-му рядку.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Бельгії "Брюгге" за рекордні для себе гроші придбав у португальської" Бенфіки " Яремчука. 26-річний нападник пояснив свій трансфер.

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