Максим Коваль допоміг своїй команді розгромити суперника в 1-му турі Ліги Європи.

У четвер, 8 вересня, в рамках першого туру групового турніру Ліги Європи відбувся матч "Шерифа" проти кіпрської "Омонії".

Гра завершилася розгромною перемогою молдавського колективу з рахунком 3:0.

Розгром "Омонії" розпочав український голкіпер "Шерифа" Максим Коваль вже на 2-й хвилині. Українець віддав довгу передачу зі свого штрафного майданчика, яка стала результативною. Нападник "Шерифа" Рашид Аканбі виявився найспритнішим у боротьбі за м'яч та забив гол.

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Після перерви "Шериф" подвоїв перевагу завдяки точному удару з пенальті від Іяї Белл Атьємвена. Третій гол у ворота "Омонії" забив Мухаммед Діоп.

"Омонія" - "Шериф" - 0:3

Голи: Аканбі, 2, Атімвен, 54 (пен), Діоп, 76

Огляд матчу (асист Коваля можна побачити, починаючи з 0:25):

Нагадавши, Максим Коваль перейшов в "Шериф" цього літа з "Аль-Фатеха" на правах вільного агента. Портал Transfermarkt оцінює 29-річного голкіпера в 800 тисяч євро.

Максим Коваль: кар'єра

Коваль почав свою професійну кар'єру в 2008 році в запорізькому "Металурзі". Він дебютував в УПЛ у віці 16 років.

У 2010 році воротар перейшов до київського "Динамо". У складі "біло-синіх" зіграв 107 матчів у всіх турнірах.

На правах оренди виступав за "Говерлу", данський "Оденсе" та іспанський "Депортіво".

У складі національної збірної України зіграв два матчі. Був у заявці на Євро-2012.

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