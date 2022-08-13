Екс-воротар "Динамо" Максим Коваль став гравцем молдавського "Шерифа".
Про це клуб з Тирасполя оголосив у себе на офіційному сайті.
29-річний голкіпер наприкінці минулого сезону покинув "Аль-Фатех" із Саудівської Аравії, за який він провів 27 "сухих" поєдинків, а в інших 83 пропустив 173 голи.
"Шериф" в поточному сезоні грає у кваліфікації Ліги Європи. Молдавський клуб в минулому сезоні очолював український тренер Юрій Вернидуб. Український фахівець встановив історичні досягнення з тираспольською командою.
Максим Коваль: кар'єра
- Коваль почав свою професійну кар'єру в 2008 році в запорізькому "Металурзі". Він дебютував в УПЛ у віці 16 років.
- У 2010 році воротар перейшов до київського "Динамо". У складі "біло-синіх" зіграв 107 матчів у всіх турнірах.
- На правах оренди виступав за "Говерлу", данський "Оденсе" та іспанський "Депортіво".
- У складі національної збірної України зіграв два матчі. Був у заявці на Євро-2012.