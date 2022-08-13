Максим Коваль змінив клубну прописку.

Екс-воротар "Динамо" Максим Коваль став гравцем молдавського "Шерифа".

Про це клуб з Тирасполя оголосив у себе на офіційному сайті.

29-річний голкіпер наприкінці минулого сезону покинув "Аль-Фатех" із Саудівської Аравії, за який він провів 27 "сухих" поєдинків, а в інших 83 пропустив 173 голи.

"Шериф" в поточному сезоні грає у кваліфікації Ліги Європи. Молдавський клуб в минулому сезоні очолював український тренер Юрій Вернидуб. Український фахівець встановив історичні досягнення з тираспольською командою.

Максим Коваль: кар'єра