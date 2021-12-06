"Шахтар" повернув собі перше місце в турнірній таблиці чемпіонату.

З 3 по 6 грудня були зіграні матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу.

У рамках цього туру лідери чемпіонату "Динамо" і "Шахтар" розгромили своїх суперників - "біло-сині" на виїзді "Верес", а "гірники" вдома "Львів".

"Дніпро-1" впорався в заключному матчі туру з "Чорноморцем" і зберіг за собою третє місце в турнірній таблиці.

Найефектнішим матчем 17-го туру стала битва "Десни" і "Маріуполя", яка завершилася нічиєю - 3:3.

Результати матчів

"Шахтар" - "Львів" - 6:1

Голи: Тете, 45 (з пенальті), Педріньо, 55, Бондаренко, 76, Марлос, 84 (з пенальті), Степаненко, 87, Конопля, 90 - Ернест, 17

"Верес" - "Динамо" - 0:3

Голи: Вербич, 21, 61, Циганков, 65

"Рух" - "Ворскла" - 0:0

"Металіст 1925" - "Колос" - 0:1

Гол: Каріока, 27

"Зоря" - "Інгулець" - 1:0

Гол: Фаворов, 62

"Десна" - "Маріуполь" - 3:3

Голи: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 49 (з пенальті), Хромей, 90

"Олександрія" - "Минай" - 3:0

Голи: Спінеллі, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

"Дніпро-1" - "Чорноморець" - 3:1

Голи: Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Ігнатенко, 71 - Ісаєнко, 12

Турнірна таблиця

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Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ Розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола-вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 13 голів.

Автор: Володимир Медяник