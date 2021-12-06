З 3 по 6 грудня були зіграні матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу.
У рамках цього туру лідери чемпіонату "Динамо" і "Шахтар" розгромили своїх суперників - "біло-сині" на виїзді "Верес", а "гірники" вдома "Львів".
"Дніпро-1" впорався в заключному матчі туру з "Чорноморцем" і зберіг за собою третє місце в турнірній таблиці.
Найефектнішим матчем 17-го туру стала битва "Десни" і "Маріуполя", яка завершилася нічиєю - 3:3.
Результати матчів
"Шахтар" - "Львів" - 6:1
Голи: Тете, 45 (з пенальті), Педріньо, 55, Бондаренко, 76, Марлос, 84 (з пенальті), Степаненко, 87, Конопля, 90 - Ернест, 17
"Верес" - "Динамо" - 0:3
Голи: Вербич, 21, 61, Циганков, 65
"Рух" - "Ворскла" - 0:0
"Металіст 1925" - "Колос" - 0:1
Гол: Каріока, 27
"Зоря" - "Інгулець" - 1:0
Гол: Фаворов, 62
"Десна" - "Маріуполь" - 3:3
Голи: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 49 (з пенальті), Хромей, 90
"Олександрія" - "Минай" - 3:0
Голи: Спінеллі, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84
"Дніпро-1" - "Чорноморець" - 3:1
Голи: Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Ігнатенко, 71 - Ісаєнко, 12
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
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- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 13 голів.