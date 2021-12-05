У рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Олександрія" зустрічалася з "Минаєм", а "Десна" приймала "Маріуполь".
"Олександрія" здобула велику перемогу, набрала 26 очок і займає в УПЛ шосте місце.
"Минай" продовжив серію без перемог в УПЛ до 16 матчів. З 10 очками команда займає 15-е місце в таблиці.
"Олександрія" - "Минай" - 3:0
Голи: Спінеллі, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84
"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Дришлюк, Рибалка (Копіна, 81), Кірюханцев (Кожушко, 61), Калюжний (Демченко, 88), Третьяков (Одарюк, 88), Спінеллі (Устименко, 80)
"Минай": Кучер, Гончар, Семенко, Горін, Багайоко (Білоног, 46), Петрусенко, Ахмедзаде, Кулієв (Коваленко, 69), Месхі, Книш, Селезньов (Кобак, 69)
Попередження: Хахльов, Книш
Відеоогляд матчу
"Десна" і "Маріуполь" поділили очки в надрезультативному матчі. "Десна" могла забити й більше, але Філіп Будковський з пенальті влучив у штангу.
"Десна" набрала 25 очок і займає в УПЛ сьоме місце. "Маріуполь", у якого 8 очок, йде останнім.
"Десна" - "Маріуполь" - 3:3
Голи: Кащук, 29, 49 (з пенальті), Хромей, 90 - Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80
"Десна": Литовка, Завійський, Сафронов, Селін, Болбат, Калітвінцев (Дегтярьов, 90+1), Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровський, Юрченко, Безбородько (Шевцов, 78), Будківський
"Маріуполь": Турбаєвський, Стасюк, Меліченко, Мампассі, Драмбаєв, Чех (Петерман, 68), Кащук, Мішнєв (Спіровський, 90+1), Очеретько, Топалов (Хромей, 76), Холод
Попередження: Калітвінцев, Домбровський - Мішнєв, Чех
Нереалізований пенальті: Будковський, 75 (штанга)
Відеоогляд матчу
Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур
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