Гості завершували поєдинок вдесятьох.

У стартовому поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Шахтар" приймав "Львів".

Зустріч завершилася розгромом гостей. "Львів" відкрив рахунок в матчі, але потім пропустив 6 голів. Відзначимо, що Михайло Мудрик віддав три гольові передачі. А Артем Бондаренко забив свій перший гол за "Шахтар".

Після цієї гри "Львів" продовжує займати в УПЛ 12-е місце - у них 16 очок. "Гірники" вирвалися на перше місце (44 очки), але в "Динамо" (41 бал) є матч в запасі.

"Шахтар" - "Львів" - 6:1

Голи: Тете, 45 (з пенальті), Педріньо, 55, Бондаренко, 76, Марлос, 84 (з пенальті), Степаненко, 87, Конопля, 90 - Ернест, 17

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвієнко, Судаков (Сікан, 59), Педріньо (Бондаренко, 73), Корнієнко (Соломон, 59)

"Львів": Ільющенков, Бусько (Зозуля, 85), Ернест (Семенів, 70), Якимець, Політило, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чіряк, 46), Лека

Вилучення: Махмутович, 83

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Поєдинки 17-го туру УПЛ проходять з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

Автор: Артем Будрін